Viviana Stucchi, madre di Luca Vismara/ “Io carica, Luca winner” (Isola dei Famosi)

Viviana Stucchi, madre di Luca Vismara, non ha dubbi: sarà suo figlio a trionfare nella puntata finale dell’Isola dei Famosi 2019. Pronta finalmente a riabbracciarlo, la Stucchi non ha nascosto di essere in trepidante attesa dell’ultima puntata, e sui social ha rivelato di essere più carica che mai. Un sentimento che la madre del naufrago ha reso noto anche a pochi minuti dalla conclusione della semifinale, quando, in un filmato postato sul suo profilo ufficiale, ha esclamato: “Adesso che sono sola nel camerino posso gridare a squarciagola… Luca è in finale!”. Sarà davvero l’ex concorrente di Amici ad avere la meglio tra i cinque naufraghi ancora in gioco all’Isola dei Famosi? Dopo l’eliminazione e l’inatteso ripescaggio di cui è stato protagonista nella semifinale, l’ipotesi non sembrerebbe poi così lontana.

“È generoso ed estremamente sensibile”

Viviana Stucchi ha parlato dell’avventura di suo figlio Luca Vismara all’Isola dei Famosi 2019 in un’intervista concessa a Spy. “Sarà un’esperienza che lo arricchirà molto”, ha detto la Stucchi, “Ci sono stati e ci saranno momenti di introspezione, ma il fatto che non abbia il telefonino è già tanto”. La madre di Luca Vismara vede infatti nel percorso di suo figlio non solo una gara alla sopravvivenza, ma anche una “permanenza detox”, in grado di allontanarlo da quelle abitudini tecnologiche, che oggi appaiono irrinunciabili. Viviana Stucchi ha definito poi suo figlio come una persone “diretta e determinata”, un grande ascoltatore in grado di andare d’accordo con tutti. È inoltre “Generoso ed estremamente sensibile” e con l’avventura all’Isola dei Famosi ha finalmente realizzato il suo sogno.

“Luca sognava L’Isola dei Famosi”

Diverse volte Alessia Marcuzzi ha evidenziato che il sogno di Luca Vismara è sempre stato quello di partecipare all’Isola dei Famosi 2019. Ad aggiungere qualche dettaglio in più è oggi sua madre Viviana Stucchi, che in un’intervista concessa a Spy ha raccontato un aneddoto di quando l’ex cantante di Amici era bambino. “Il giorno della puntata (dell’Isola dei Famosi, ndr) mi obbligava a mangiare solo riso in una ciotola – ha rivelato la madre di Vismara – Io avevo fame, ma lo accontentavo. Una volta, poi, eravamo in barca e mi ha proposto di rimanerci due giorni per provare la sopravvivenza. Questo per dire quanto Luca l’abbia proprio sognata (l’Isola dei Famosi, ndr)”. Un sogno che si conclude oggi con l’attesissima finale, che potrebbe regalare al naufrago la vittoria tanto agognata. Sarà lui a trionfare?



