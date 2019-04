Amadeus conduttore del Festival di Sanremo 2020?/ Dopo Claudio Baglioni arriva…

Si fanno sempre più serie le voci sull’arrivo di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo 2020. Nei giorni scorsi si è parlato già della possibilità che proprio il conduttore, reduce del successo di Ora o mai più, il nuovo timoniere della kermesse canora di Rai1 ma al momento non c’è ancora nessuna conferma. Ad alzare nuovamente il polverone sull’arrivo di Amadeus in Liguria è stato il settimanale Chi che proprio nel numero di oggi, nella rubrica “Chicche di Gossip”, conferma che il conduttore salirà sul palco dell’Ariston e senza il suo amico Carlo Conti smentendo così un lavoro in tandem per questa importante edizione. I due hanno rodato “la loro sintonia” a Ora o mai più ma sembra che quello rimarrà un ricordo nella mente del pubblico. Nei giorni scorsi si era parlato di Amadeus come conduttore e Carlo Conti come direttore artistico ma secondo Chi non sarà così e addirittura arriverà un direttore artistico “internazionale” al fianco del conduttore.

AMADEUS ALLA CONDUZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2020?

Sul settimanale di Alfonso Signorini si legge: “Mancano solo le firme e Amadeus potrà annunciare la realizzazione del suo grande desiderio: condurre Sanremo. Amadeus correrà da solo sul palco dell’Ariston“. Altra storia quella che riguarda la scelta del direttore artistico visto che, sempre nella stessa rubrica si legge che è aperta la caccia al direttore artistico adesso che sembra certa l’assenza di Carlo Conti e il no di Claudio Baglioni: “Due i nomi in pole position: un artista famoso nel mondo e il ritorno di un vecchio leone della kermesse. Sfuma così definitivamente il Baglioni tris”. Da una parte c’è chi è pronto a scommettere che questo leone possa essere addirittura Al Bano mentre altri puntano tutto su Andrea Bocelli che come direttore artistico sicuramente sarà approvato dal pubblico e dagli esperti del settore.

