Amici 2019/ Video, Jefeo e Ludovica s’incontrano: “c’è bisogno di parlare?”

L’incontro che tutti i fans di Amici 2019 è finalmente arrivato. Ludovica, la cantante della squadra bianca del serale eliminata nel corso della seconda puntata, prima di tornare alla sua vita, ha avuto la possibiità d’incontrare Jefeo, cantante della squadra blu e con cui, all’interno della scuola, è nato un sentimento speciale. Proprio Jefeo, però, è stato uno dei cantanti della squadra Blu ad aver nominato Ludovica per candidarla all’eiminazione. Il giovane si sente profondamente in colpa, ma Ludovica riesce a rassicurarlo. “Ciao, amore mio. Come stai?”, ha chiesto Ludovica spiazzando letteralmente Jefeo che si è immediatamente sciolto. “Vorrei tanto, al di fuori di qui… mi piacerebbe che un giorno… tu puoi fare delle scelte. Tu fuori da qua riprenderai la tua vita. Non so che cosa farai. Da chi andrai” – ha detto Jefeo non nascondendo la paura di perdere Ludovica che gli ha detto – “Guardami negli occhi. C’è bisogno di parlare? Per me tutto quello che abbiamo condiviso ha un valore e sono stata tanto male”. Indipendentemente da ciò che accadrà, Jefeo, prima di salutare la sua Ludovica, ha concluso così: “Non so se un giorno continueremo. Se io ci sarò, se tu ci sarai. Ma spero che almeno, fuori da qua, potremmo prenderci un caffè”.

Amici 2019: Timor Steffens contro Loredana Bertè

La terza puntata del serale di Amici 2019 si preannuncia infuocata. Loredana Bertè, dopo l’eliminazione di Ludovica, si è scagliata contro i professori del talent show di Maria De Filippi, rei di aver salvato Jefeo non candidandolo all’eliminazione e condannando di conseguenza Ludovica che, contro Jefeo, a detta di Loredana Bertè, avrebbe vinto sicuramente. Le parole dell’unico giudice esterno del serale ha scatenato la dura reazione degli insegnanti. A puntare il dito contro la cantante è li professore di danza Timor Steffens che ha duramente criticato la Bertè. “Non so se ridere o dovrei sentirmi offeso dalle parole di Loredana – ha scritto su Instagram l’insegnate di ballo –. Ma voglio esprimere il mio pensiero per tutti gli studenti e per le persone a casa. Per me un artista reale deve avere le seguenti caratteristiche: originalità, creatività, sicurezza quando si esibisce, personalità sul palco e fuori dal palco, talento e umiltà”. Timor, poi, ha anche difeso Jefeo: “Negare o non riconoscere che Jefeo ha talento è inconsapevolezza! Non vuol dire soltanto che Loredana non abbia alcuna idea di cosa sia la musica trap, ma la dice lunga anche sul suo gusto personale. E in questo momento ha un gusto piuttosto amaro. Questo è il suo gusto personale, non la verità!”.





