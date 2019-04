Anna Lou e Lara Castoldi, figlie di Morgan/ “Ho desiderato queste bambine”, ma le ex…

Le parole di Marco Castoldi, in arte Morgan, rese la scorsa settimana nel corso della trasmissione Live – Non è la d’Urso in riferimento ai rapporti con le due figlie, Anna Lou e Lara – avute rispettivamente da Asia Argento e Jessica Mazzoli – avevano destato non poche polemiche. Anna Lou oggi è una ragazza di 17 anni ma nonostante la popolarità dei suoi genitori ha sempre cercato di tenersi alla larga dal mondo del gossip. Lo scorso agosto, tuttavia, il suo nome salì agli onori della cronaca dopo che tramite il suo profilo Instagram – oggi seguito da oltre 44 mila follower – si era vantata di aver imbrattato alcuni autobus dell’Atac di Roma, sollevando un vero e proprio polverone. Per questo la giovane si scusò pubblicamente per poi aggiungere: “Non mi scuso con chi non sa nulla di mio padre e mia madre, di cosa possa significare essere figlia loro, se un privilegio o una condanna, certo non una colpa”. Analizzando il suo account social, è facile comprendere alcuni lati della ragazza, certamente introversa e molto riflessiva, con una grande vena punk che trapela dal suo stesso look spesso camaleontico. Ama stupire come la madre ma resta evidente la somiglianza fisica al padre, con il quale tuttavia i rapporti non sarebbero per nulla idilliaci.

MORGAN, I RAPPORTI CON LE FIGLIE ANNA LOU E LARA

Proprio sul rapporto con la figlia Anna Lou, Marco Castoldi era intervenuto di recente nel corso della trasmissione Live – Non è la d’Urso per replicare alle parole della ex compagna Asia Argento, madre della sua primogenita. L’attrice e regista romana accusava Morgan di aver trascurato la figlia, rifiutandosi di costruire un rapporto con lei. Stesse accuse che gli sono state rivolte a più riprese anche da Jessica Mazzoli, neo gieffina e madre di Lara, la seconda figlia avuta nel 2012 dopo appena un anno di fidanzamento. Eppure Castoldi si era difeso asserendo di avere a cuore entrambe le sue figlie ma di non aver avuto la possibilità di vederle crescere e di avere rapporti con loro per colpa delle rispettive madri, a suo dire a caccia costante di denaro. “Non ho mai detto ‘non voglio pagare gli alimenti di mia figlia.’ Io non ho mai fatto questioni. Ma quando non ci sono i soldi, da dove li tiro fuori?”, aveva detto. Parole che avevano causato la controreplica di Asia Argento la quale aveva spiegato che, dopo la separazione da Morgan avvenuta nel 2007, “quasi subito ha smesso di esistere per nostra figlia, che non trova il tempo di vedere nemmeno quando viene a Roma per lavoro e per cui da circa 10 anni non versa nemmeno un euro dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice”. Atteggiamento che avrebbe avuto anche durante gli anni che lo hanno visto lavorativamente impegnato con X Factor e con Amici. “Cinque anni fa, come fanno tante donne nelle mie condizioni, mi sono rivolta a un avvocato per agire nei suoi confronti per ottenere che pagasse quanto dovuto per Anna Lou”, aveva rivelato nei giorni scorsi la Argento attraverso il suo legale Roberto Serio. La donna, per il bene di sua figlia non ha mai smesso di cercare di avere un rapporto civile con lui, “nonostante non abbia contributo in alcun modo a crescere Anna Lou”, aveva chiosato.

LARA CASTOLDI: LA REPLICA DELLA MADRE ALLE PAROLE DI MORGAN

Lara Castoldi è la seconda figlia di Morgan, nata dalla relazione con la giovane Jessica Mazzoli, finalista a X Factor. Oggi ha sei anni, e mentre la madre ha iniziato da pochi giorni la sua esperienza al Grande Fratello 16, la piccola non si trova con il padre, bensì con la nonna materna. Perchè, secondo le accuse di Jessica, Castoldi avrebbe visto la sua piccola solo due volte dalla sua nascita. Parole anche in questo caso smentite dal cantante che nell’ambito della medesima trasmissione Mediaset aveva rivolto alla sua ex le stesse accuse espresse per Asia Argento. “Jessica mi ha incastrato”, questa la dichiarazione poco galante rivolta alla madre della sua seconda figlia, una bambina che, a detta della sua ex, Morgan avrebbe voluto e desiderato sin dall’inizio della loro conoscenza ma che poi, una volta avuta, avrebbe totalmente ignorato, al punto da non averla neppure citata nella sua biografia. “Io ho desiderato queste bambine”, è stata tuttavia la replica di Morgan in tv, ancora una volta ribadendo le problematiche economiche per le quali non avrebbe pagato gli alimenti. In merito alla Mazzoli, l’ex leader dei Bluvertigo avrebbe inoltre accusato la giovane di avergli portato via la piccola Lara. “Non gli ho portato via nostra figlia, me ne sono andata per il bene mio e suo. Lui è sparito e non mi ha dato nessuna spiegazione. L’ho sempre cercato in tutti questi anni, ho sempre portato Lara con me quando sono stata a Milano per lavoro. Se vuole un rapporto con sua figlia sa perfettamente quello che deve fare”, la recente replica della Mazzoli, messa al corrente delle parole dell’ex prima del suo ingresso nella Casa del GF 16.



© RIPRODUZIONE RISERVATA