Bianca Guaccero/ “Nuovo fidanzato? È difficile per me trovare l’uomo giusto!”

Bianca Guaccero, fotografata ed intervistata tra le pagine del settimanale Nuovo, ha ritrovato la serenità in famiglia. La conduttrice di Detto Fatto, appare al fianco di Dario Acocella, il regista e padre della piccola Alice dal quale lei si è separata nel 2017, dopo quattro anni di matrimonio. E, per amore della piccola di casa, i due continuano a vedersi a Roma — dove vive lui — e qualche volta anche a Milano, dove lei lavora per il programma Rai. “Mia figlia mi ha mostrato l’amore vero”, racconta l’attrice prestata alla TV, riferendosi alla bambina alla quale ha appena dedicato il suo libro “II tuo cuore è come il mare” (pubblicato da Rai Libri). Una lunga lettera in cui la conduttrice televisiva si racconta alla sua Alice ripercorrendo la propria infanzia e la carriera, ma anche i particolari momenti di dolore e le difficoltà che è riuscita a superare nel corso del tempo. Quando era bambina, ha vissuto dei momenti di luce ma anche di ombre, per via delle disattenzioni dei genitori.

Bianca Guaccero: “Nuovo amore? Difficile trovare quello giusto!”

“Da piccola non volevo vedere soffrire le persone che amavo e così mi facevo carico di tutti i loro problemi”, ha raccontato Bianca Guaccero tra le pagine del settimanale Nuovo. La più grande ambizione della conduttrice di Detto Fatto è quella di educare alla libertà la piccola Alice: “I figli non devono essere prigionieri in una gabbia di sogni o di frustrazioni dei genitori. Spero che lei abbia il coraggio di essere sempre quella che è”. Proprio la Guaccero, svela di raccontare alla sua bambina, anche le delusioni ed i fallimenti della vita. “Pensare che chi lavora nel mondo dello spettacolo sia disumanizzato è una favola: di fronte ai sentimenti siamo tutti uguali. Ciò che conta è la capacità di trarre dal dolore un’opportunità. Se accettati, i fallimenti ci insegnano a non dare nulla per scontato e a diventare più umili e più aperti nei confronti della vita”. Tra i principali fallimenti, anche la fine del suo matrimonio: “Non mi innamoro facilmente. Per me è difficile trovare quello giusto”.

