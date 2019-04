Cannes 2019, The Dead Don’t Die film di apertura/ Video, ecco gli zombi di Jarmusch!

Confermate le indiscrezioni: The Dead Don’t Die di Jim Jarmusch sarà presentato sulla Croisette, ecco il film di apertura di Cannes 2019. Tra le pellicole più attese dell’anno, lo zombi-movie del regista di Paterson sarà proiettato il 14 maggio 2019, data in cui è prevista anche l’inizio della distribuzione in Francia (negli Usa è in programma il 14 giugno 2019). Grande attesa per una delle opere candidate a lasciare il segno nella stagione cinematografica e che vanta un cast ricco di star: Bill Murray, Chloe Sevigny, Adam Driver, Tilda Swinton, Selena Gomez, Steve Buscemi, Rosie Perez, Danny Glover, Iggy Pop, Tom Waits e Caleb Landry Jones. Distribuito da Focus Features, Jim Jarmusch ha firmato anche la sceneggiatura di The Dead Don’t Die e si preannuncia «una commedia dark».

THE DEAD DON’T DIE DI JIM JARMUSCH: IL TRAILER

Attesa l’ufficialità nel corso delle prossime ore, con il primo top title che entra a far parte del programma della 72° edizione del Festival di Cannes. Nel film di Jarmusch avremo Murray, Driver e la Sevigny nei panni di sceriffo della piccola città di Centerville, che improvvisamente si trova sotto attacco zombi: dovranno combattere contro i cadaveri reincarnati che escono dalle loro tombe. Un’altra dimostrazione della grande versatilità di Jim Jarmusch, che nel suo passato ha sperimentato anche film western e criminali. Una mossa coraggiosa quella di Fremaux che, dopo il thriller Everybody Knows di Farhadi, vira su un film di genere, un po’ come accadde con Blindness di Fernando Meirelles e Lemming di Domink Moll. Qui di seguito il trailer di The Dead Don’t Die:





© RIPRODUZIONE RISERVATA