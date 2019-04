Cristian Imparato fa coming out/ “Sono gay e vorrei un figlio” (Grande Fratello 16)

Solo ieri pomeriggio Barbara d’Urso e i suoi opinionisti parlavano di Cristian Imparato e del suo orientamento sessuale e già ieri sera il giovane ha dato la sua risposta ufficiale nella casa del Grande Fratello 16 facendo ufficialmente coming out. Il gossip era scoppiato a Pomeriggio 5 ieri dove Roger Garth ha dichiarato che Cristian Imparato e il parrucchiere di Guendalina Tavassi erano stati insieme in passato. La notizia era stata confermata proprio da quest’ultima: “Barbara, il mio parrucchiere gli ha baciato le labbra, lo saprà se sono ritoccate o no?!”. Proprio in risposta a questo gossip è stato proprio Cristian Imparato a fare coming out nella casa parlando proprio con Enrico, Kikò e Gennaro: “Non ho fatto coming out, però sono gay, sarebbe venuto fuori, cioè esce, però io non l’avrei detto”.

IL COMING OUT DI CRISTIAN IMPARATO

La questione è che Cristian Imparato, come tanti vip, non ha bisogno di etichettare la sua vita e le sue passioni e per questo non sarebbe mai andato in tv per dire di essere gay o di essere fidanzato e nella casa ha dichiarato: “Io non sarei mai andato da nessuna parte a dire… o a utilizzarla come strategia. Non la trovo d’aiuto. Perché secondo me è un continuo etichettare. Perché tu vai in trasmissione a dire ‘io sono etero?‘”. Il suo discorso non fa una grinza così come la sua voglia, un giorno, di diventare padre: “Per me il mondo è un continuo. Io un po’ di esperienze le ho avute con i ragazzi e molti dicevano ‘no, non esiste i bambini’. Viva i bambini e viva la diversità“. I suoi coinquilini si sono trovati d’accordo con lui e lo hanno spinto ad andare avanti pensando che i bambini debbano arrivare dove c’è l’amore e quindi perché no: “L’hanno fato in tanti, guarda Ricky Martin”. Cosa succederà adesso al gieffino?

