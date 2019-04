DANIEL SEBASTIAN JABIR, EX MARITO PAMELA PRATI/ “Nozze a sorpresa a Las Vegas”

Daniel Sebastian Jabir, è l’ex marito di Pamela Prati tra le ospiti della nuova puntata di “Live – Non è La D’Urso“, lo show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Un matrimonio a sorpresa quello della showgirl del Bagaglino che nel 2009, all’età di 50 anni, ha deciso di sposare l’imprenditore argentino con una cerimonia lampo celebrata a Las Vegas in Nevada. A raccontare del matrimonio è stata la stessa Pamela che in quell’occasione rilasciò un’intervista al settimanale Diva e Donna. Un matrimonio segreto, volutamente organizzato lontano dai clamori e dagli occhi indiscreti del gossip. Pamela Prati non ha nascosto però la grande emozione nel pronunciare il lieto “si” a Daniel Sebastian Jabir, un imprenditore argentino schivo e riservato e lontano dai riflettori dello spettacolo. “Mi sono sposata a Las Vegas, all’improvviso per tutti, forse anche per me. È stato fantastico” ha dichiarato in quell’occasione la showgirl italiana dalle pagine di “Diva e Donna”. La favola però è durata solo 2 anni, visto che la coppia nel 2011 ha deciso di comune accordo di divorziare.

Chi è Daniel Sebastian Jabir

Sull’ex marito di Pamela Prati si conosce davvero poco. Daniel Sebastian Jabir è un imprenditore argentino dal carattere molto riservato, infatti, è difficile trovare anche una fotografia che lo ritrae in compagnia della bellissima showgirl italiana. Il settimanale Diva e Donna di qualche anno fa parlando di lui, non solo ha confermato il suo interesse a restare lontano dalle luci dello spettacolo, ma anche di averlo avvistato una sola volta durante una una cena pro Puglia organizzata da Al Bano Carrisi presso un ristorante romano. Il matrimonio tra Pamela Prati e Daniel Sebastian Jabir è durato solo due anni, ma la showgirl ha dichiarato più volte di averlo sposato perché credeva fortemente nel loro sentimento. Su di lui la Prati aveva raccontato: “Stiamo insieme da tempo, ma a differenza di altri uomini lui non vuole apparire. È un uomo molto schivo e mi piace anche per questo. Non è certo sensibile alle luci della ribalta: non gli appartengono e non vuole far parte del mondo dello spettacolo”.

