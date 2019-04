Emanuele Filiberto/ L’amore per la moglie Clotilde Courau e… (Live Non è la d’Urso)

Sono tanti gli impegni mondiali e italiani che vedono Emanuele Filiberto di Savoia aggirarsi per le vie di molteplici città. Dopo aver presenziato alla sfilata di auto storiche che si è tenuta a Sanremo a fine marzo e dopo aver fatto capolino anche a Milano, il Principe si è diretto a passo spedito a Rapallo. Nei primi giorni d’aprile, la grande festa ha coinvolto quattro comuni patrocinanti come Portofino e Santa Margherita Ligure, per una conclusione prevista per la scorsa domenica. Al grido di Tigullio non Molla, anche il Principe ha voluto assistere alla storica sfilata di auto d’epoca che hanno rievocato la Milano Sanremo. Oggi, mercoledì 10 aprile 2019, Emanuele Filiberto sarà invece presente nello studio di Live – Non è la d’Urso per intervenire come ospite. Che cosa avrà organizzato per lui la padrona di casa? Dalle prime anticipazioni sappiamo che il Principe dirà finalmente la verità sui motivi che lo hanno spinto a mettere da parte la tv italiana per quattro anni consecutivi. Evidentemente adesso ha cambiato idea, ma per scoprire qualcosa di più in merito dovremo per forza attendere questa sera.

Emanuele Filiberto, il matrimonio con Clotilde Courau

Auto e amore sui social di Emanuele Filiberto di Savoia, che alterna la passione sfrenata per le auto, di epoca e non, al forte sentimento che lo lega alla moglie Clotilde Courau. Appena sei giorni fa una nuova dedica per la consorte, con tanto di citazione di una delle frasi più celebri di Khalil Gibran: “Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno“. Nella foto, la coppia si guarda teneramente negli occhi mentre si trovano a bordo barca, stretti in un abbraccio che lascia intuire l’atmosfera di complicità che si respira in casa Savoia. Clicca qui per guardare la foto di Emanuele Filiberto. E poi l’amore per l’arte, il dover presenziare ad eventi pubblici ed istituzionali. E qualche tuffo nel passato ad un’infanzia che oggi sembra fin troppo lontana. “Mio padre mi ha insegnato tante cose belle“, scrive infatti diversi mesi fa pubblicando su Instagram una foto con Vittorio Emanuele. Aggiungendo anche che la più importante è “tanto tanto amore“. Clicca qui per guardare la foto di Vittorio Emanuele e del Principe. Ancora oggi i commenti raccontano di una devozione per la monarchia che non è mai terminata. C’è chi si chiede se in realtà il referendum per l’istituzione della Repubblica non sia soltanto frutto di un imbroglio. E chi persino ricorda alcune delle parole di Padre Pio, che all’epoca dei fatti ha specificato che un giorno la corona sarebbe ritornata alla guida dell’Italia. Pura utopia se si pensa ai giorni d’oggi, anche se quella fetta di popolazione nostalgica spererà sempre in un marcia indietro per l’intero Paese.

