FRANCESCO CASERTA, PADRE DEL BIMBO DI PAOLA CARUSO/ “Ho un cuore, sistemeremo tutto”

Francesco Caserta è l’ex compagno di Paola Caruso, che questa settimana torna ospite nel salotto di “Live – Non è la D’Urso” con la mamma biologica Imma. La ex Bonas di Avanti un altro, infatti, dopo la nascita del piccolo Michelino, è stata letteralmente travolta dall’incontro con la presunta mamma biologica con cui si è sottoposta al test del Dna. Intanto l’appello lanciato dalla showgirl proprio nello show di Barbara D’Urso sembrerebbe aver colpito l’ex Francesco Caruso. Come sappiamo tra i due hanno vissuto una complicata storia d’amore, terminata quando Francesco è venuto a conoscenza del fatto che Paola fosse in attesa di un bambino. “Ti aspettiamo quando vuoi, se vuoi fare il padre Michelino è qui” l’annuncio lanciato da Paola Caruso in diretta a Live – Non è la D’Urso. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, infatti, vorrebbe tanto che Francesco faccia il padre del piccolo Michelino.

Francesco Caserta, chi è?

Francesco Caserta è un imprenditore, proprietario di una catena di supermercati. L’ex fidanzato di Paola Caruso vive e lavora a Montecarlo e ha incontrato per la prima volta la showgirl in aeroporto a Lamezia Terme. A raccontare del primo incontro è stata proprio la Caruso: “Stava davanti a me. Mi ha preso il bagaglio e mi ha detto ‘Ti aiuto’. Ci siamo guardati negli occhi e mi sono innamorata” ha raccontato l’ex Bonas di Avanti un Altro al settimanale Nuovo. “Non scorderò mai il nostro sguardo, ho visto la sua anima. È successo come nei film. Lui è il mio principe!” ha precisato la showgirl. Poi la storia è naufragata quando l’uomo ha scoperto che Paola era in dolce attesa. Francesco Caserta, infatti, ha lasciato Paola da sola durante tutta la gestazione della maternità, ma anche durante il parto. “La parte brutta del parto è stata l’assenza del padre. L’ho chiamato per dirgli che stavo entrano in travaglio, aveva detto che sarebbe venuto e invece non si è presentato in ospedale” ha raccontato la Caruso.

Francesco Caserta e Paola Caruso: pace per il figlio Michelino? Intanto Francesco Caserta ha fatto sapere tramite i social di aver visto l’appello di Paola Caruso e non solo. “Ho guardato i video della puntata di stasera e posso solamente dire che il tempo sistemerà ogni cosa. Ho un cuore e soprattutto un cervello fortunatamente. Sistemeremo ogni cosa. Tempo al tempo” sono le parole dell’imprenditore che potrebbero segnare una sorta di apertura verso un possibile rapporto con la madre per il bene del piccolo Michelino. Le parole dell’imprenditore però finiscono ancora una volta sotto i riflettori e non mancano le polemiche. In tanti, giustamente, hanno sottolineato che essendoci di mezzo un figlio forse sarebbe cosa buona e giusta contattare direttamente la madre e non pubblicare messaggi di questo tipo sui social. Una cosa è certa Paola Caruso ha più volte detto di non voler obbligare nessuno a fare il padre, ma chissà che Francesco abbia non solo cambiato idea, ma compreso che la gioia di un figlio è incommensurabile!

