Franco Gatti/ “Mio figlio Alessio è il mio angelo. Lui mi parla e mi manda segnali”

Eleonora Daniele, dopo il toccante racconto di Lory Del Santo, nel salotto di Storie Italiane, accoglie Franco Gatti, ex componente dei Ricchi e Poveri, e sua moglie Stefania che raccontano il dolore incolmabile per la morte del figlio Alessio. Franco Gatti è un uomo ferito che non riesce a darsi pace per aver perso un figlio che oggi è diventato il suo angelo. Con la voce rotta dal dolore e dalla commozione, Franco spiega ad Eleonora Daniele di sentire accanto a sè sempre la presenza del figlio Alessio che gli lancia messaggi e segnali. “Un giorno ero nel programma di Francesca Fialdini e si parlava dei segnali che le persone scomparse lanciano ai propri cari e quando sono uscito dallo studio ho trovato una piuma che sarebbe un segnale della loro presenza. Io e tutte le persone che erano con me siamo rimasti stupiti”, racconta Franco.

FRANCO GATTI: “MIA MOGLIE STEFANIA RICEVE MESSAGGI DA NOSTRO FIGLIO ALESSIO”

Se al padre Franco Gatti, Alessio lancia dei segnali, alla mamma Stefania detta dei veri e propri messaggi che lei poi trascrive. Ospite di Storie Italiane insieme al marito Franco, Stefania racconta che le capita spesso, di notte, di svegliarsi, sedersi alla scrivania e trascrivere con una scrittura che non è la sua i messaggi che le detta Alessio. “Sai, qui ci sono tanti ragazzi come noi che sulla terra non potevano rimanere a lungo perchè la terra non è ancora pronta ad accoglierci e quindi possiamo starci solo il tempo necessario. Poi dobbiamo tornare qui e continuare il nostro compito. Noi, esseri speciali ci incontriamo tutti. Siamo giovani e finalmente riusciamo a vedere la luce. Anche qua abbiamo i nostri compiti e uno di questi è starvi vicino. Vi dobbiamo ricompensare del grande dolore che vi abbiamo procurato e i nostro modo per compensarvi è questo. Starvi vicino vuol dire accompagnarvi in ogni vostro passo, in ogni vostro atteggiamento nei confronti della vita“: sono queste le parole che Alessio avrebbe dettato alla madre e che Stefania avrebbe poi trascritto.

