Giulia Salemi in ospedale/ Come sta? Mamma Fariba: “febbre a 40, vi prego…”

Non è un momento semplice per gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. Dopo il malore che ha colpito Walter Nudo che, nelle prossime ore sarà operato d’urgenza a Milano, anche Giulia Salemi finisce in ospedale. A riferire cos’è successo alla fidanzata di Francesco Monte è mamma Fariba Tehrani che l’ha accompagnata al pronto soccorso e si sta prendendo cura di lei. “Vi prego di mandare l’energia positiva per la mia cucciola che in questo momento in pronto soccorso con febbre a 40”, ha fatto sapere la Tehrani che, dopo aver recuperato il rapporto con la figlia che ha avuto qualche problema in seguito alla partecipazione di Giulia al reality, ha rinunciato ad entrare nella casa del Grande Fratello 16 per non mettere nuovamente in crisi il rapporto con la sua unica figlia.

GIULIA SALEMI IN OSPEDALE: LA FIDANZATA DI FRANCESCO MONTE RASSICURA TUTTI

Nulla di grave, fortunatamente, per Giulia Salemi che, nonostante la febbre, ha trovato anche la forza per lanciare un messaggio a Walter Nudo che, nella casa del Grande Fratello Vip, per lei, è stato come un padre. «La mia febbre non è paragonabile a quello che tu stai vivendo, ma tu sei un esempio di forza, di coraggio, di grinta e mi hai insegnato tanto nella casa. Mi hai insegnato che si può superare qualsiasi avversità nella vita e sono certa che supererai anche questa. Sono con te. Ti voglio un mondo di bene, Wally», ha detto Giulia che, non smetterà mai di ringraziare Walter per i consigli che le ha dato anche per non mettere in crisi il suo rapporto con Francesco Monte che, sicuramente, saprà come prendersi cura della sua Giulietta con la quale la storia procede a gonfie vele al punto da aver già progettato l’inizio di una convivenza.

