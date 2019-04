Grande Fratello 2019/ Kikò Nalli apre all’amore: “se viene qualcosa che mi prende…”

Kikò Nalli non chiude le porte all’amore. Il famoso hairstylist, noto anche per essere stato il marito di Tina Cipollari, nella casa del Grande Fratello 2019, dopo ventiquattro ore dalla nuova avventura, parlando con Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi, confessa di essere pronto ad innamorarsi nuovamente. I tre inquilini della casa si ritrovano in piscina per commentare l’avvenenza delle concorrenti. “Cosa ne pensi di loro due?”, chiede Michael a Kikò che, imbarazzato, si imita a rispondere “Eh vediamo…” . I tre uomini cominciano a farsi domande sulle relazioni delle coinquiline e l’attenzione si posa sulla storia della professoressa Ambra. “Pare che lo conosca solo da un mese, non ha detto che è fidanzata da un anno, quindi…”, dice Gianmarco non nascondendo un interesse per l’insegnante. Kikò Nalli, da parte sua, non si sbilancia su nessuna delle concorrenti, ma dice: “Perché no? Se viene qualcosa che mi prende… un amore…”. L’ex marito di Tina Cipollari, dunque, riuscirà a trovare l’amore nella casa più spiata e famosa d’Italia?

GRANDE FRATELLO 2019: LA CONFESSIONE DI GENNARO SUL SUO PASSATO

Nella casa del Grande Fratello 2019, i concorrenti cominciano a conoscersi e a raccontarsi. Se Jessica Mazzoli ha raccontato la sua storia d’amore con Morgan a Mila Suarez, Gennaro Lillio si è lasciato andare ad una dolorosa confessione. Ad ascoltare le parole di Gennaro è stata sempre l’ex fidanzata di Alex Belli che ha cercato anche di consolare l’ex fidanzato di Lory Del Santo che, ripercorrendo la sua vita, non ha trattenuto le lacrime. “Vengo dal nulla” afferma Gennaro commuovendo la giovane Mila. Il racconto di Gennaro diventa sempre più intimo. Il giovane, infatti, trova in Mila una persona con cui confidarsi e si lascia andare aprendo il suo cuore e svelando i dettagli della sua vita. “In tutti questi anni mi hanno chiesto perché non ti fidanzi? Perché mai mi farei rovinare i miei sogni da un’altra persona” – spiega Gennaro che poi conclude – “Se una persona non è mio complice sto bene da solo”. Le parole di Gennaro fanno riflettere la Suarez che, nella storia del suo nuovo compagno d’avventura, rivede anche la sua vita. “Anche io cado e mi rialzo. So cosa valgo, so cosa mi sono costruita da sola”, risponde Mila facendo riferimento alla sua storia d’amore con Alex Bei per il quale ha sofferto tanto.

