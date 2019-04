Il Re Leone di Jon Favreau/ Video trailer, il film Disney al cinema dal 21 agosto

Il Re Leone torna al cinema: appuntamento al cinema con il grande classico della Disney il prossimo 21 agosto 2019. Realizzato con tecniche cinematografiche all’avanguardia, il film diretto da Jon Favreau riporterà sul grande schermo i personaggi del lungometraggio d’animazione del 1994 in una veste totalmente nuova: un viaggio nella savana africana dove è nato il nuovo re. Simba prova grande ammirazione per il padre Mufasa e prende sul serio il proprio destino reale, a differenza del fratello del Re Scar, che ha piani molto diversi. Simba verrà esiliata dopo la drammatica battaglia per la Rupe dei Re, segnata dal tradimento e da tragiche conseguenze. Ma, grazie anche all’aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e a capire come riprendersi tutto ciò che gli spetta…

TRAILER IL RE LEONE: AL CINEMA DAL 21 AGOSTO 2019

Una nuova avventura da regista per Jon Favreau, reduce da Il libro della giungla: toccherà a lui riportare al cinema in una veste tutta nuova uno dei più grandi successi di sempre targati Disney. Il Re Leone ha incassato la bellezza di 968.8 milioni di euro, portandosi a casa un Oscar® per la Miglior Canzone Originale grazie al brano “Can You Feel the Love Tonight” (composto da Elton John e Tim Rice) e uno per la Miglior Colonna Sonora (composta da Hans Zimmer), oltre a due Grammy® Awards. Cinema ma non solo: nel 1997 la versione teatrale de Il Re Leone esordì a Broadway, vincendo sei Tony® Awards rimanendo nella storia come uno dei più grandi successi di sempre. Qui di seguito il trailer de Il Re Leone





