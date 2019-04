Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli sono tornati insieme/ Foto: “Elia? Non…”

Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli sono tornati ufficialmente insieme. La notizia era nell’aria dopo i rumors che parlavano di un riavvicinamento tra l’attrice e l’ex compagno in seguito alla fine della storia di lei con il modello Elia Fongaro conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Passata la passione e rimasta sola per un periodo, Jane ha capito di essere ancora innamorata di Gianmarco al punto da aver deciso di provarci nuovamente come ha comunicato ai fans con un lunghissimo post pubblicato su Instagram. “Sistemando casa sono dovuta tornare da lui per prendere le mie ultime cose. Abbiamo parlato, tanto quel giorno. Siamo stati insieme per ore. Ci siamo chiariti su tante cose, e abbiamo deciso di vederci, come amici, perché in fondo ci vogliamo bene” – racconta Jane a cui lo stesso Gianmarco Amicarelli aveva lanciato un segnale di apertura. Giorno dopo giorno, Jane e Gianmarco hanno ricominciato a vedersi e a passione è nuovamente esplosa: “Ci siamo abbracciati e baciati, si. E forse la minestra riscaldata non sarà mai buona, ma esiste la ribollita e cavolo se è buona la ribollita, quindi non so dirvi nulla di più, perché anche noi stiamo vivendo giorno per giorno, ma si, mi vedo con Gianmarco. E non sarò mai ne la prima ne l’ultima che si rimette con un suo ex, ne credo che abbiamo ucciso nessuno, ne abbiamo intenzione di farlo. Semplicemente siamo due persone che si stanno ritrovando“, aggiunge Jane.

JANE ALEXANDER E GIANMARCO AMICARELLI DI NUOVO INSIEME: “NON RINNEGO ELIA FONGARO”

Il colpo di scena che tutti aspettavano, dunque, è arrivato. Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli che convivevano prima della partecipazione dell’attrice al Grande Fratello Vip stanno provando a rimettere insieme i pezzi del puzzle sperando che la storia vada a buon fine. L’attrice, però, non rinnega affatto la storia con Elia Fongaro e, prima che le piovano addosso critiche, su Instagram, scrive: “Nella vita succede che non tutto vada come previsto, o come noi vorremmo. Io ho creduto molto nella mia storia con Elia, ma non siamo riusciti a portarla avanti. Non sminuirò mai quello che ho provato per lui ed i momenti stupendi, irripetibili vissuti insieme. E mentre la mia amica diceva che una donna adulta come me non poteva ridursi così per un ragazzo come lui io non la penso così, ma d’altronde ero io che stavo male, non lei. La storia è finita, male, certo, ed io ci ho messo tanto a riprendermi, ma ad un certo punto ho smesso di piangere. Finalmente”, ha fatto sapere sperando di ricevere la comprensione dei fans, ma sicura delle scelte fatte.





