Karina Cascella Vs Nina Moric/ Video lite a Non è la d’Urso: “Sei un pessimo esempio”

Si scatena il putiferio nello studio di Live – Non è la d’Urso quando Karina Cascella esprime il suo pensiero su Nina Moric. L’opinionista chiede se, in virtù di quanto accaduto nella sua vita, avrebbe risposato Fabrizio Corona ma questo dà il la ad una forte lite. “Se risposerei Fabrizio Corona? Si, centomila volte.” ammette la Moric, che spiega “Forse perché quello che è accaduto non è solo colpa sua. Io sono una donna separata, con un figlio che ha ottimi rapporti oggi con il padre di suo figlio.” Ma è quando la Cascella entra in argomenti più delicati come la sfera psicologica, definendola “mentalmente fragile” che la Moric si scatena. “Ma chi sei Karina per giudicare me? Sei un pessimo esempio per tua figlia e per chi soffre veramente.” sbotta la modella croata. Ma non si ferma qui: “Sei senza sentimenti e scrupoli, ma chi sei tu per giudicare chi sono e la mia carriera?”

Lite tra Nina Moric e la Cascella: “Stai a posto tuo!”

Karina Cascella però non rimane in silenzio e a Live – Non è la d’Urso replica: “Io ti ho solo detto che sei fragile mentalmente. Come mai allora Nina Moric, con la bellezza e le capacità che ha, non ha sfondato nel mondo dello spettacolo? Ma dai..” Nina Moric non si sfera ed è anzi furiosa: “Tu sei un’opinionista e continua ad esserlo. Fallo con i 4 ignoranti che ti seguono e ti applaudono. Non toccare la mia sfera psicologica che io ti tocco tutto. – e ancora – Tu che ne sai? Hai fatto Uomini e Donne, sei diventata opinionista e ora vuoi parlare di me e farmi la predica? Ma stai a posto tuo!” La Cascella però ci mette l’ultima frecciatina: “Ora poi va bene tutto, ma non stiamo parlando con un premio Oscar, dai su! Tu vuoi fare le differenze in base ai lavori che uno ha fatto… è una questione di testa, di neuroni!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA