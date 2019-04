Katherine Kelly Lang a Pomeriggio 5/ La Brooke di Beautiful ospite di Barbara d’Urso

Grande esclusiva nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso – che questa sera sarà in onda anche con il nuovo appuntamento di Live – Non è la d’Urso – ospita in studio l’attrice Katherine Kelly Lang, nota al pubblico di Canale 5 come Brooke Logan della soap Beautiful. L’attrice è infatti in Italia per alcuni impegni di carattere lavorativo. Esce al cinema domani, 11 aprile, il lungometraggio “Dagli occhi dell’amore”, che vede Katherine Kelly Lang al fianco di Alex Belli, Maria Guerriero e Andrea Montovoli. Il film è diretto da Adelmo Togliani ed è stato girato in Puglia, tra Monopoli e Putignano. Non sono però le uniche novità che hanno portato la Brooke di Beautiful in Italia.

Brooke di Beautiful a Pomeriggio 5

L’attrice il prossimo 13 aprile sarà a Forte dei Marmi, al Grand Hotel Imperiale, come guess star dell’evento di Salsedine, noto brand di intimo e costumi da bagno di cui Katherine Kelly Lang è testimonial ormai da alcuni anni. Un evento creato per presentare costume-gioiello, dal valore di 100mila dollari, che rimarrà esposto per tutta la settimana al Grand Hotel. Un vero e proprio tesoro quindi, che verrà scortato dalla security e custodito in una teca antisfondamento. Prima di arrivare a Forte dei Marmi, Katherine Kelly Lang è però ospite di Barbara d’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5. “Oggi c’è lei, la super Brooke” annuncia entusiasta la conduttrice di Canale 5 prima di farla entrare in studio.

