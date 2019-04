La frode/ Video, su Rete 4 il film con Richard Gere (oggi, 10 aprile 2019)

La frode andrà in onda su Rete 4 il 10 aprile alle 21.30, una serata che gli amanti del thriller non possono lasciarsi sfuggire. Si tratta di un film drammatico del 2012, un thriller intricato e pieno di colpi di scena, con una trama che può sembrare scontata ma che il regista Nicolas Jareki ha condito con colpi di scena e veri e proprie scene dove lo spettatore rimane senza fiato. Un film auto prodotto che sembrava essere destinato a non avere grande successo, ma che grazie alla presenza del sempre bravissimo Richard Gere è diventato un vero e proprio cult.

La frode, la trama del filma

Andiamo a dare un’occhiata alla trama de La frode. Robert Miller è un uomo d’affari che si trova all’apice del successo. Cerca in tutti i modi di arrivare a crearsi una di quelle vite che all’apparenza sono perfette, ma nasconde degli scheletri. Tutto viene a galla o quasi durante la trama del film, l’uomo ha un’amante che duranteun loro incidente d’auto muore e lui per non far venire alla luce tutto quello che nascondedecide di farsi aiutare da persone che gli devono favoriper far risultare che lui non centra nulla conquanto successo. Mentre inizia il processo la figlia scopre che il padre ha nascosto dei debiti con delle faccende poco oneste, ma per non turbare lui e la famiglia decide di tacere anche se confessa di non stimare piu l’uomo che pensava perfetto. A quel punto interviene la moglie che dice a Robert che già sapeva della relazione con la donna ormai defunta e che se voleva salvarsi doveva cedere tutto alla figlia e loro avrebbero testimoniato in suo favore. Alla fine grazie alla moglie l’uomo è completamente scagionato, resta però un uomo che ha perso la stima ed il potere dato che tutto è stato messo nelle mani della moglie e figlia.

