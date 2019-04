Live Non è la d’Urso, 5a puntata/ Ospiti: Pamela Prati, Nina Moric e Paola Caruso

Mercoledì 10 aprile, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Live Non è la D’Urso. Dopo aver incollato davanti ai teleschermi 2.515.000 spettatori pari al 14.1% di share con la quarta puntata, Barbara D’Urso, reduce anche dallo straordinario successo ottenuto con la prima puntata del Grande Fratello 16, torna in onda con la quinta puntata di Live Non è la D’Urso. Anche questa sera, nello studio della trasmissione di canale 5 ci saranno tantissimi ospiti, pronti a mettersi in gioco affrontando anche le critiche degli opinionisti. Tanti i colpi di scena e le emozioni alle quali assisteremo nel salotto di Non è la d’Urso. La conduttrice, sempre più regina di canale 5, infatti, ha presentato una puntata ricca di ospiti per il proprio pubblico. Andiamo a scoprire chi sono.

Live non è la D’Urso: Pamela Prati protagonista dell’uno contro tutti

Il primo ospite della quinta puntata di Live Non è la D’Urso è Pamela Prati. La showgirl, recentemente, è stata al centro di numerose polemiche dopo il matrimonio con Mark Caltagirone che ha annunciato personalmente. Nessuno, però, conosce l’uomo che ha conquistato il cuore di Pamela Prati e molti stanno mettendo in discussione le parole della Prati. Come scrive Novella 2000 che cita alcune fonti, sembrerebbe che la showgirl risulti ancora nubile all’anagrafe del comune di Roma e che non ci siano tracce del matrimonio stesso. Pamela Prati sarà così protagonista dell’uno contro tutti le risponderà a tutte le polemiche che l’hanno travolta come ha annunciato la stessa Barbara D’Urso. “Vedremo la rabbia di Pamela Prati contro chi l’accusa di organizzare un finto matrimonio“, ha spiegato la conduttrice.

Tutti gli ospiti della quinta puntata di Live non è la D’Urso

Pamela Prati non sarà l’unica ospite della quinta puntata di Live Non è la d’Urso. Dopo le dichiarazioni che ha rilasciato Morgan nella scorsa puntata, ci sarà la replica di Asia Argento. Dopo quattro anni, inoltre, tornerà in tv il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Dopo il commovente incontro avvenuto davanti alle teecamere di Non è la D’Urso, ci saranno anche Paola Caruso e la sua presunta mamma biologica che si sono sottoposte al test del DNA per scoprire la verità. E, infine, dopo il ritorno in carcere di Fabrizio Corona che è in attesa della decisione del giudice sul suo affidamento terapeutico, in studio, ci sarà Nina Moric che affronterà le cinque sfere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA