Lory Del Santo/ “Sopravvivo, ma non ho mai superato la morte di Conor e Loren”

Lory Del Santo affronta un capitolo doloroso della sua vita. Sono tante le sofferenze che l’attrice e regista ha dovuto affrontare nella sua vita ma i più grandi sono sicuramente quelli causati dalla morte dei suoi due figli. Se dalla morte di Conor, il primogenito, sono passati diversi anni, la morte di Loren è un dolore recente che Lory Del Santo non ha ancora superato. Dopo aver lanciato il suo in bocca al lupo a Walter Nudo che descrive come una persona di cui ci si può davvero fidare, Lory Del Santo, ospite di Storie Italiane, racconta ad Eleonora Daniele il dolore per la morte di Loren. “Ci sono momenti in cui è diffici,e recitare. Forse, alla fine, non sono una brava attrice perchè ci sono degli eventi che, veramente, sono difficilissimi da affrontare” – spiega Lory non trattenendo le acrime. “Comprendo il tuo dolore”, dice Eleonora. “Sono stata due mesi con lui, dormendo nello stesso letto. Io ho sempre amato la diversità della soitudine, del disordine e quindi ho sempre pensato che ognuno avesse delle caratteristiche più forti di altri e, invece, erano caratteristiche che rappresentavano la sua malattia”, confessa la Del Santo che poi continua – “Non mi sono mai preoccupata quando mi dicevano che era un po’ asociale e, invece, le sue caratteristiche portavano alla sua sindrome che poi è esplosa all’improvviso. Vorrei dire ai genitori d’indagare e trovare il coraggio di andare oltre, ma non per rimproverare, ma per comprendere e cercare di aiutare”.

LORY DEL SANTO: “NON HO MAI SUPERATO LA MORTE DI CONOR”

Prima della morte di Loren, Lory De Santo ha dovuto affrontare anche la morte di Conor. “Non mi sono mai ripresa dalla morte di Conor perchè è stata causata da un incidente causato da una persona poco attenta. Credo che non lo supererò mai” – spiega ory che, nonostante tutto, sta cercando di andare avanti – “Conduco una vita normale, ma sono diventata indifferente a tutto”, racconta Lory De Santo. “La vita è come un’altalena, felicità e infelicità, ma vale la pena di vivere”, aggiunge ancora l’attrice. La De Santo, poi, spiega come le scelte fatte, come quella di non restare nel suo dolore, ma di affrontare la vita e continuare a vivere nonostante e critiche ricevute. Una donna forte che è riuscita a crescere i figli da sola: “Ho scelto di avere questi figli, nonostante alcuni padri siano scomparsi. Non ho mai avuto rancore nei loro confronti perchè ho sempre riconosciuto a questi uomini di avermi fatto un grande regalo che sono stati dei figli meravigliosi”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA