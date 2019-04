Luigi Favoloso/ L’ex fidanzato di Nina Moric: che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Luigi Favoloso? Da quando la passata edizione del Grande Fratello ha chiuso le porte, l’ex di Nina Moric sembra del tutto scomparso dal mondo della televisione. Lo vediamo anche poco attivo sui social: l’ultimo post risale a metà dello scorso marzo. Sguardo serio, tatuaggi in mostra. Nessuna risata per una presa di posizione che spiega senza esitazioni: “A me quelli che ridono nelle foto stanno sulle p@@@e“. Senza alcun freno, Favoloso si è sempre fatto conoscere per il suo essere schietto e fumantino. Impulsivo in alcuni momenti ed in grado di fare marcia indietro non appena il fuoco si è spento. Non è un caso infatti se in qualche foto lo vediamo di nuovo al fianco di Alberto Mezzetti, il vincitore della quindicesima edizione del reality. Eppure le cose erano andate diversamente all’interno della Casa, come quel confronto che rimarrà nella storia della tv italiana fra Luigi e l’ex Nina Moric. La modella sarà ospite di Live – Non è la d’Urso per la puntata di oggi, mercoledì 10 aprile 2019. E chissà che il discorso non ricada proprio sull’ex fidanzato: molti fan si chiedono ancora se fra i due sia ritornato il sereno oppure se il libro della loro vita a due sia stato chiuso in via definitiva. Nessun commento intanto dal diretto interessato, a maggior ragione in seguito alla recente rottura con la modella. Appena qualche settimana fa si era parlato del ritorno di fiamma, ma a quanto pare si è spento tutto fin troppo in fretta.

Un anno difficile per l’ex gieffino

L’anno di Luigi Favoloso non è iniziato al meglio e a quanto sembra sta continuando fra alti e bassi. Non solo la recente rottura con Nina Moric, sua ex per la seconda volta, ma anche una rissa che lo scorso dicembre lo ha fatto finire in ospedale. Pochi giorni più tardi il suo nome ritorna alla ribalta sulle pagine di gossip, a causa di alcune sue chat private diffuse da due anonimi. Un danno di un certo rilievo, visto che l’ex gieffino ha subito sporto denuncia e non ha esitato a rendere pubblico quanto accaduto. E poi a marzo un piccolo recupero, uno spiraglio di luce donato proprio dal ritorno di fiamma con la Moric. Tutto è finito nel giro di pochissimi giorni, anche se non sappiamo nulla dei particolari e soprattutto se Fabrizio Corona sia in qualche modo responsabile del loro allontanamento. Appena l’anno scorso, ricorda Libero Quotidiano, Favoloso aveva parlato infatti di “ricatto” da parte dell’ex re dei paparazzi, per spiegare come mai fra lui e la modella non ci fosse più alcuna relazione.

