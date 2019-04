Marco Caltagirone/ L’identità su Facebook, Eliana Michelazzo e l’intervista fantasma

Il matrimonio con Pamela Prati, la carriera da imprenditore ma non solo: Marco Caltagirone è una delle figure più oscure del momento e sorge più di un sospetto. L’ex star del Bagaglino ha recentemente annunciato di essersi sposata con l’imprenditore, un uomo che non ama apparire e talmente riservato da non lasciare alcuna traccia di sè. Ma c’è chi smentisce addirittura la sua esistenza: Wanda Ferro, onorevole, ha affermato di non aver mai conosciuto Caltagirone, quando invece si è parlato addirittura di un loro matrimonio. E c’è di più: Antonella Grippo, “ufficio stampa” del misterioso uomo, ha affermato a Dagospia di non averlo mai incontrato di persona. Ecco la lettera inviata al portale di Roberto D’Agostino: «Gentile Direttore, smentisco categoricamente di aver mai svolto attività di portavoce per Marco Caltagirone holding o per le signore Perricciolo e Michelazzo. Sono solo stata contattata, tramite messaggeria Facebook, da tale Mark Caltagirone e, poi, rintracciata al telefono dal sedicente Caltagirone che mi offriva di svolgere per lui mansioni di ufficio stampa. Ho chiesto al medesimo di propormi, via mail, una bozza di contratto che non è mai arrivata».

CHI E’ MARCO CALTAGIRONE? BELLA DOMANDA…

Prosegue Antonella Grippo nella missiva inviata a Dagospia: «Dopo di che, lo stesso mi ha proposto, preliminarmente, di fargli un’intervista telefonica. Ho accettato e traendo spunto dal suo “profilo” Facebook, ho elaborato le domande e costruito il pezzo. Non ho mai incontrato questa persona, non ho mai sottoscritto alcun contratto. Anzi, dopo aver realizzato l’intervista, ho insistito per ottenere un incontro con il medesimo per capire se la proposta di lavoro fosse concreta. Ma non ho risolto alcunché. Nel dubbio che si trattasse di una cosa poco chiara e non sapendo con chi avessi realmente parlato al telefono per intervista, ho rimosso il pezzo in tempi non sospetti. Non esiste alcuna forma contrattuale da me sottoscritta e non sono mai intercorsi rapporti di lavoro con Caltagirone. Conosco Perricciolo e Michelazzo, ma non ho mai lavorato per loro».

