Marco Maddaloni a Mattino5/ Video: “I soldi dell’Isola dei Famosi sono andati a…”

A Mattino 5 si parla ancora di Isola dei Famosi e come si potrebbe fare se non ospitando finalmente il vincitore di questa edizione? Marco Maddaloni prende posto in studio dopo Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni lasciando da parte le polemiche e parlando del suo percorso in questa edizione 2019. Lo sportivo prende posto in studio tra gli applausi del pubblico e a Federica Panicucci rivela: “Adesso tutti mi riconoscono, sembro uno di quei cantanti neomelodici. Un casellante ha lasciato il suo posto per fare una foto con me mentre nei ristoranti, quando vado a mangiare tutti mi fermano e mi salutano”. Lo stesso poi conferma che in questi mesi ha deciso di mettersi da parte, ad un certo punto, per mettere in atto la sua strategia ovvero quella di tenersi fuori dai litigi e dalle discussioni: “Puntavo ad arrivare in finale e ho fatto un gioco strategico, anche se quello sono ovvero sono rimasto fuori da certi meccanismi, ma quando ho visto che ho battuto Sarah al televoto ho capito che avrei potuto vincere”.

LA VINCITA DI MARCO MADDALONI VA A…

Marco Maddaloni ha vinto l’Isola dei Famosi 2019 e ha portato a casa un montepremi di 100mile euro e 50mila erano già destinati alla beneficenza, ma gli altri? Federica Panicucci sottolinea il cuore d’oro del campione e rivela: “Maddaloni ha deciso di dare in beneficenza anche gli altri 5omila euro“. Lui stesso poi conferma di aver donato la sua vittoria alla Onlus di suo padre quella che lavora nel quartiere di Scampia facendo partecipare i ragazzi alle lezioni della sua palestra senza pagare la retta. Accoglie le persone che sono uscite dal carcere e che devono reinserirsi nella società e così mio padre gli da lo stipendio. La beneficenza arriva dalla Francia, dall’America e se non l’avessi fatta io…”. Ecco il video del momento:

Questo ragazzo ha proprio un cuore d'oro: Maddaloni ha deciso di privarsi della vittoria e devolvere tutto il montepremi al suo quartiere: Scampia





