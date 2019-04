Mark Caltagirone, chi è/ Il marito di Pamela Prati: il mistero sul matrimonio è fitto

Marco Caltagirone è l’uomo del mistero ed anche quello del momento. Neo marito di Pamela Prati, non sappiamo molto di lui e soprattutto non ne conosciamo il volto. Anche sui social è impossibile intercettare qualsiasi indizio, visto che il suo profilo è riservato solo a persone conosciute. Sappiamo che è di Roma e che è a capo della Caltagirone Holding, una delle società più in vista a livello nazionale e internazionale. Un vero impero quindi, che alla guida ha di certo un imprenditore di successo. Un incontro avvenuto otto mesi fa e che ha già stravolto la vita della showgirl: prima di diventare la moglie di Caltagirone, ha adottato due bambini e si è trasferita all’estero. Marco infatti vive in America fin da giovanissimo, quando sceglie di lasciare la Capitale italiana per cercare la sua strada. E ci è proprio riuscito, se pensiamo che, ricorda DiLei, ha aperto dei cantieri in Cina e Corsica, per realizzare centri commerciali ed ospedali, ed ha costruito oleodotti in Libia. Miglior imprenditore italiano agli occhi dell’Albania, nuovo Paese in cui si è concentrato negli ultimi anni, Caltagirone ha un giro di affari che a quanto pare lo porta a girare molto e soprattutto fra America e Francia.

Marco Caltagirone e l‘incontro con Pamela Prati

Un vero giallo nel giallo quello che lega Mark Caltagirone a Pamela Prati. In base alle ultime dichiarazioni della showgirl, i due si sono sposati in gran segreto dopo un incontro fatale avvenuto pochi mesi fa. Felicissima lei, soprattutto perché la vita le ha regalato un grande amore e la possibilità di formare subito una famiglia. Trovare delle informazioni in rete che riguardano l’imprenditore originario di Roma è davvero difficile, ma spulciando con fare certosino è possibile incappare in una notizia particolare. Sembra infatti che Caltagirone abbia deciso di investire in Puglia solo l’anno scorso, per allargare lo sguardo verso il turismo. 50enne ed all’epoca dei fatti, si parla di ottobre 2017, già con altri due sogni da realizzare: entrare in trattative in previsione delle Olimpiadi di Tokyo del 2020 e sposarsi. Pensava quindi già a Pamela Prati? La notizia è riportata dal sito RTM di Carmelo Quaranta. Ed in realtà è un’altra la donna che all’epoca vedeva come sua futura e definitiva compagna di vita. A quanto pare sarebbe una politica calabrese piuttosto nota, di cui tuttavia non conosciamo il nome. Qualcosa evidentemente è andato storto, ma il particolare più interessante è un altro. Grande estimatore di donne, Caltagirone avrebbe sottolineato all’epoca di aver trovato proprio con l’ex compagna l’equilibrio perfetto per sfatare una sua credenza, ovvero di essere destinato ad una vita da single. E poi il passo decisivo prima delle nozze: chiedere l’affidamento di un bambino per lanciarsi nella prima sfida di coppia.

“Io e Marco Caltagirone andremo a vivere all’estero”

“Ci siamo conosciuti otto mesi fa e questo è il compleanno più bello della mia vita, perché io ora posso e voglio vivermi la famiglia che ho sempre desiderato” ha raccontato la showgirl dalle pagine del settimanale Chi. La stessa Prati ha poi “presentato” alla stampa il fidanzato: “Si chiama Marco Caltagirone, è un imprenditore edile. Andremo a vivere all’estero perché adoro l’idea di essere libera, è una decisione presa per stare lontana dalle luci della ribalta. Adesso posso anche non lavorare, credo vivremo fra la Francia e l’America”. Ora non resta che pronunciare il lieto “si”!



© RIPRODUZIONE RISERVATA