Michele Loprieno/ Uomini e Donne: scoppia la scintilla con Susan?

Michele Loprieno, uno dei cavalieri più affascinanti del trono over di Uomini e Donne, sta portando avanti la conoscenza con Susan, un’affascinante dama dalla folta chioma riccia che è arrivata in trasmissione solo per conoscere lui. I due si sono piaciuti subito al punto che Michele, visibilmente colpito dall’avvenenza della donna, non le ha permesso di parlare a lungo facendola restare alla sua corte e ballando con lei per togierla dall’imbarazzo e metterla subito a suo agio. Le premesse per una conoscenza che vada a buon fine, dunque, ci sono tutte. Michele che, finora, ha colpito tutti per l’eleganza e l’educazione, dunque, annuncerà novità? Tra i due sarà scattata la scintilla definitiva per portare subito la conoscenza su un gradino più alto?

MICHELE LOPRIENO E SUSAN: LA REAZIONE DI CLAUDIA

Michee Loprieno sta conoscendo Susan dopo la fine della sua frequentazione con Claudia. La dama del trono over di Uomini e Donne, nonostante abbia provato un forte sentimento per il cavaliere, ha deciso di chiudere la storia non vedendo un futuro roseo. “Lui è entrato nella mia vita e non è così facile cancellare quello che c’è stato. Questa conoscenza è stata bella all’inizio poi è diventata man mano sempre più complicata. Io credo che ci piacciamo tanto poi però ci sono troppi problemi…”, ha spiegato in trasmissione, ma come reagirà di fronte all’eventuale nascita di una vera relazione tra Michele e Susan? Riuscirà ad accettare il nuovo capitolo della vita dell’uomo con cui sperava di poter costruire qualcosa d’importante? I fans, dopo aver sognato con la oro storia, sono sicuri che tra i due possa accadere ancora qualcosa.

