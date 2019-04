Mila Suarez e Gennaro Lillio stanno insieme?/ Kikò: “prima coppia al Grande Fratello”

Mila Suarez e Gennaro Lillio stanno insieme? Dopo solo un giorno di permanenza nella casa, potrebbe essere già nata la prima coppia del Grande Fratello 16. A lanciare lo scoop è Kikò Nalli che, dopo la prima cena dei concorrenti, chiede ai compagni d’avventura di fare un brindisi a Mila Suarez e Gennaro Lillio come prima coppia della casa. “Brindiamo. Barbara è nata la prima coppia, Gennaro e Mila. Qui è nata una coppia. Auguri. A te piace lui e a lui piaci te. Gennaro devi essere uomo e dire la verità. Baciala”, dice l’ex marito di Tina Cipollari che, a sua volta, è pronto ad aprire nuovamente il suo cuore all’amore. Entrambi single, sin dai primi minuti nella casa, tra Mila e Gennaro è nata subito una simpatia. Al pubbico, infatti, non è passato inosservato l’abbraccio con cui i due si sono salutati. Kikò, dunque, avrà ragione?

Mila Suarez e Gennaro Lilli: scommesse per il primo bacio del Grande Fratello 16

Tra Mila Suarez e Gennao Lillio, dunque, scoppierà davvero la passione? La modea e l’ex fidanzato di Lory Del Santo hanno trascorso il primo giorno insieme. Il feeling che si è subito instaurato tra i due non è passato inosservato agli altri inquilini della casa del Grande Fratello 16 che hanno trovato anche il modo per lasciarli soli. Gennaro si è così confidato con Mila a cui ha raccontato di non aver avuto una vita facile. “In tutti questi anni mi hanno chiesto perché non ti fidanzi? Perché mai mi farei rovinare i miei sogni da un’altra persona. Se una persona non è mio complice sto bene da solo”, ha spiegato Gennaro che, però, in Mila, potrebbe trovare la sua metà della mela. Da parte sua, la Suarez non nasconde di avere ancora il cuore ferito per come è finita la sua storia con Alex Belli. Nella casa, però, sono già partite le scommesse su quando arriverà il primo bacio. I due si lasceranno andare nei prossimi giorni?

© RIPRODUZIONE RISERVATA