Mila Suarez, topless al Grande Fratello 2019/ Video: “ho appena rifatto il seno e..”

Il primo topless della casa del Grande Fratello 2019 è di Mila Suarez. La bella marocchina si candida a diventare una vera protagonista della sedicesima edizione del reality sfoggiando la sua indiscutibile bellezza. Dopo appena 58 ore di permanenza nella casa di Cinecittà, così, gli inquilini cominciano a sentirsi a proprio agio al punto che la Suarez non ha avuto problemi a togliere il reggiseno e a mostrare il seno florido ai telespettatori e ai compagni. Mila, infatti, come riporta Dagospia, in camera da letto dove dormono tutti gli inquilini, senza vergogna e non curandosi della presenza delle telecamere, in quel momento su di lei, ha deciso di mettere in mostra la perfezione del seno che ha rifatto da poco come ha sottolineato.

MILA SUAREZ IN TOPLESS: “NON MI TOCCATE IL SENO, L’HO APPENA RIFATTO”

Orgogliosa del suo nuovo seno, Mila Suarez ha deciso di fare un regalo ai suoi inquilini, ma anche a tutti i telespettatori che, in quel momento, guardavano la diretta. Tuttavia, il motto della bella marocchina è guardare, ma non toccare. “ Non mi toccate le tette che me le sono appena rifatte “, ha detto Mila mentre raccontava ai suoi nuovi compagni d’avventura l’operazione subita poco prima di partecipare al reality show condotto da Barbara D’Urso. Gli altri concorrenti che, in quel momento, erano presenti in camera da letto, non avrebbero commentato le parole di Mia. Tra coloro che potrebbero apprezzare il nuovo lato A di Mila ci potrebbe essere Gennaro Lillio con cui sta nascendo un bel feeling che non è passato inosservato agli altri concorrenti al punto che Kikò Nalli ha ipotizzato la nascita della prima coppia. Cliccate qui per vedere il video.

