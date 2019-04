Milena Miconi/ Sospetti sulle nozze a Non è la d’Urso: stesso destino della Prati?

Si parla di matrimoni finiti nella bufera nella nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Al centro dell’attenzione quello, presunto o reale, in arrivo tra Pamela Prati e Marco Caltagirone. In studio anche le due manager della Prati, Eliana e Pamela, che difendono a spada tratta le nozze della Prati, confermando la veridicità della notizia. Ma nel mirino dei sospetti finisce anche un altro matrimonio, quello di Milena Miconi. Ci sarebbero infatti alcune affinità, sottolineate da Dagospia, con la vicenda della Prati, visto che anche l’attrice avrebbe dovuto convolare a nozze da tempo, cosa ancora non accaduta. In studio se ne discute anche perché, Pamela ed Eliana sono anche le manager della Miconi. “Noi abbiamo quindi architettato tutto quanto per andare in televisione?” replica, sarcastica, una delle due manager, negando il sospetto.

MILENA MICONI E I SOSPETTI SULLE NOZZE

Si sospetta dunque che per Pamela Prati e Milena Miconi sia stata adottata la medesima strategia, visto che entrambe sono legate alle stesse manager. D’altronde il primo a lanciare il sospetto è stato Dagospia, che infatti ha scritto: “Le due agenti Pamela ed Eliana rappresentano anche Milena Miconi, una che annuncia le nozze con lo storico fidanzato un anno sì e l’altro pure, così da avere un motivo per apparire su riviste e in trasmissioni tv a raccontare i dettagli amorosi. Coincidenza?”. C’è da dire che solo pochi giorni fa, a Vieni da me, Milena Miconi, ospite di Caterina Balivo, ha proprio parlato del matrimonio. E ha così annunciato: “È una notizia, uno scoop che io ti do perché mi ha fatto la proposta, il giorno del mio compleanno mi ha fatto questo regalo dopo 17 anni, ora abbiamo un po’ di tempo per organizzare, ma entro l’anno dovremmo sposarci”. Anche in questo caso i sospetti, dunque, non mancano e se ne discute animatamente a Live Non è la d’Urso. Vedremo se l’attrice replicherà.

