Nina Moric/ Contro tutti: la pittura, Corona e il figlio Carlos (Non è la d’Urso)

Nina Moric apre un nuovo capitolo della propria vita ed allarga lo sguardo verso la pittura. La notizia sulla nota modella è esplosa in questi giorni, in occasione dell’apertura de La mia ultima follia, la prima mostra frutto della sua creatività. 27 opere inedite per una passione che aveva fin da bambina e poi accantonata nel corso del tempo e per motivi di lavoro. “Una forma di terapia“, la definisce durante l’inaugurazione nella location milanese esclusiva che ha scelto per questo suo lancio. Questa sera, mercoledì 10 aprile 2019, Nina Moric sarà invece ospite della nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Modella, pittrice ed anche mamma, ma non cuoca. Grazie alle Stories di Instagram e dalla viva voce del figlio Carlos Corona, scopriamo infatti che la Moric non sa cucinare o non ama farlo. Anche se ha cercato simpaticamente di ingannare gli ammiratori spacciando diverse pietanze per proprie. A svelare l’arcano è proprio il figlio, cresciutissimo rispetto a come lo ricordavamo anni fa, prima dello scoppio della tempesta familiare che lo ha travolto. Numerose le foto che li ritraggono insieme nei momenti più disparati. Sempre abbracciati, lui ormai più alto della mamma e sorridente. “La mia stella più bella“, lo definisce lei in una tenera immagine dello scorso Capodanno. Clicca qui per guardare la foto di Nina Moric con il figlio Carlos.

Nina Moric contro tutti a Live Non E’ la d’Urso

Non c’è pace per Nina Moric, che anche se in via indiretta ha assistito alla recente incarcerazione dell’ex Fabrizio Corona. Quel giorno fatidico infatti la modella era presente ed ha vissuto un duro colpo, nel vedere che l’ex compagno veniva portato via ancora una volta. Nonostante le battaglie e le numerose frecciatine, i due infatti avevano ritrovato da poco l’antico legame. Niente di sentimentale, ma un rapporto forte e soprattutto legato al benessere del figlio Carlos. E sarà anche di questo che la Moric parlerà durante la sua ospitata di oggi nel programma di Barbara d’Urso. Per un ‘Una contro tutti‘ che in realtà ha vissuto spesso sul piccolo schermo e al di fuori del circolo mediatico. Riflettori sempre puntati addosso, come il suo intervento nella scorsa edizione del Grande Fratello, quando ha voluto rispondere alle accuse e soprattutto avere un confronto con l’ex Luigi Favoloso. Nessun nuovo amore per la Moric da quel momento in poi, ma solo lavoro, shooting, carriera, vita da mamma e infine pittura. In una delle ultime foto la vediamo trasformata, con un outift che ricorda le vesti bianche indossate dai pittori. Sullo sfondo il simbolo del suo ritorno alla creatività e fra i commenti tante manifestazioni d’affetto da parte di fan, amici e collaboratori occasionali. Clicca qui per guardare la foto di Nina Moric e leggere i commenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA