Pamela Prati/ Nozze con Marco Caltagirone? “Solo mamma e moglie” (Non è la d’Urso)

Dubbi sul matrimonio di Pamela Prati? Dopo aver detto di no per tanti anni all’amore, la nota showgirl ha deciso di fare il grande passo e convolare a nozze. Con chi se non con il compagno misterioso? Si sa che si chiama Marco Caltagirone, ma non si è mai visto in compagnia della Prati, nemmeno in occasione del matrimonio, ovviamente. Proprio per questo alcune pagine di gossip nei giorni scorsi hanno dibattuto a lungo sulla possibilità che la notizia non fosse vera. Partiamo dall’inizio: Pamela annuncia di essersi sposata con rito civile e di sperare presto in una cerimonia anche in chiesa. Una notizia shock che ha colpito quanti erano rimasti ancora all’oscuro dell’esistenza di un compagno al suo fianco. Ora però appare tutto molto più chiaro ed è possibile che Pamela Prati riveli qualcosa di più a Live – Non è la d’Urso, dove la vedremo fra gli ospiti della puntata di oggi, mercoledì 10 aprile 2019. Nel frattempo, a Storie Italiane un’amica della showgirl ha già confermato la news. Ed anzi Eliana Michelazzo parla di uno speciale sul matrimonio più misterioso e chiacchierato del momento. Che si tratti proprio di uno speciale dursiano? Per ora sappiamo solo che il neo marito della Prati è molto riservato e che per questo motivo avrebbe scelto sempre di non mostrarsi in pubblico al fianco della showgirl.

Pamela Prati e il matrimonio “segreto”

Un fisico statuario, una carriera vincente ed ancora tanto da dare e ricevere: Pamela Prati chiude un capitolo della sua vita e ne apre uno nuovo, ma senza perdere l’energia e la solarità che la contraddistinguono. “Ultima prova del mio abito da sposa“, scrive sui social prima di chiudere ogni contatto con i followers. Direzione Firenze all’Atelier per un ultimo ritocchino, uno snack in treno prima di raggiungere la destinazione. Clicca qui per guardare il post di Pamela Prati. Da quel momento in poi non si sa più nulla della showgirl ed è facile immaginare che stia vivendo appieno i suoi primi giorni da sposa. Nessun commento o apparizione, nemmeno fugace. L’unica testimonianza della sua presenza, in remoto, è una Storia di Instagram con un cuore diretto al neo marito. In realtà sembra che la Prati abbia vissuto già la sua luna di miele, dato che a fine marzo la vediamo a Marsa Alam. Come del resto ha confermato dal vivo a Domenica In. Impegnata a provare vestiti, accarezzare cammelli e soprattutto registrare ogni più piccolo ricordo, fino a farlo diventare prezioso e custodirlo all’interno dello scrigno della memoria. “La vita è un dono che ti è stato regalato, tutto da vivere a cielo aperto“, sentenzia in un post. “Mamma e moglie, niente di più“, aggiunge inoltre in uno dei post più recenti, poco prima delle nozze. Nella foto posa al fianco di Mara Venier, mentre entrambe stringono una rosa rossa. Entrambe simbolo di una felicità intramontabile.

