PAOLA CARUSO, RISULTATO TEST DNA MADRE: È IMMA/ Barbara d’Urso svelerà che…

Paola Caruso e la madre biologica Imma sono tra gli ospiti della nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il programma condotto da Barbara D’Urso il mercoledì in prima serata su Canale 5. Questa volta per l’ex Bonas di Avanti un Altro potrebbe essere arrivato il momento della verità, visto che in diretta si parlerà del test del Dna a cui si è sottoposta con la presunta mamma biologica Imma. Sarà positivo o negativo? Una cosa è certa, l’incontro tra Paola e mamma Imma ha emozionato davvero tutti. “È lei, è mia figlia. Me lo sta dicendo il mio cuore” ha detto la presunta madre biologica prima di incontrare Paola Caruso. Un incontro che ha commosso la stessa Barbara D’Urso che in diretta non è riuscita a trattenere le lacrime. “Mi sono sentita una cosa nel cuore. Mamma mia, dopo 34 anni. Sei bellissima. La storia si ripete. Anche io sono frutto di un amore come Michelino. Come sei bella. Sono scioccata. Non ci credo. Sai quanto tempo ci metti a metabolizzare qualcosa perché sembra che non siano reali” le prime parole di Paola Caruso dopo l’incontro.

Paola Caruso, mamma biologica

L’incontro tra Paola Caruso e mamma Imma è stato un vero e proprio colpo al cuore. “Mi manca il respiro. Ci sono io con te. Anche se io non sono la tua mamma per te ci sono lo stesso. Sto sognando, datemi dei pizzicotti” sono state le prime parole di Imma dopo l’incontro con Paola in ascensore. Non solo, durante la puntata, la ex Bonas di Avanti un Altro oltre ad incontrare la presunta mamma biologica, ha conosciuto anche la sorella Vanessa. Proprio Vanessa ha voluto che la madre scrivesse a Barbara d’Urso per raccontare la sua storia. Imma, infatti, subito dopo il parto viene informata dalla madre che la bimba è nata morta. In realtà le cose sono andate diversamente, così dopo 34 anni la donna ha deciso di mettersi sulle tracce delle figlia nata dall’amore con un calciatore del Catanzaro.

Paola Caruso, i risultati del test del dna

Paola Caruso è davvero la figlia di Imma? Durante la puntata di “Live – Non è la D’Urso” con molta probabilità in diretta sarà rivelato il responso del test del Dna a cui si sono sottoposte sia Paola Caruso che la mamma biologica Imma. Cosa succederà? Intanto la ex Bonas di Avanti un altro si gode la nascita del piccolo Michele Nicola chiamato Michelino, anche se il padre Francesco Caserta non ha voluto ancora incontrare il piccolo. “L’ho chiamato per dirgli che stavo entrano in travaglio, aveva detto che sarebbe venuto e invece non si è presentato in ospedale” ha detto la ex naufraga de L’Isola dei Famosi.



