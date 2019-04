Sabrina Salerno/ “Fausto Brizzi? Accuse infondate! Farai la giudice di X Factor…”

Sabrina Salerno, 51 e non sentirli. Il nuovo singolo “Voices” fa ballare il suo pubblico e il 18 maggio canterà allo Stade de France di Parigi. “Sono un’insoddisfatta cronica e vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto”, confida a Nuovo. “Do il massimo nel caos ma mi perdo nelle sciocchezze. Per fortuna sono una donna coi piedi per terra e ho saputo trovare un mio equilibrio”. La felicità la raggiunge per merito della sua famiglia: “Prima di conoscere nel 1994 mio marito Enrico – che ho sposato nel 2006 – ero piuttosto confusa sull’amore: avevo mille paure e insicurezze, che facevano emergere il mio lato aggressivo per difendermi da tutto e da tutti. Il nostro amore e la nascita di nostro figlio Luca Maria mi hanno fatto fare pace con me stessa e scoprire il vero senso della vita”. Il figlio è molto responsabile ma anche parecchio geloso della sua mamma: “Non è facile per lui confrontarsi con il mio lato pubblico e con il mio mestiere, ma di recente sta migliorando ed è persino andato al cinema a vedere il mio ultimo film ‘Modalità aereo’. Quando mi ha detto che gli sono piaciuta, mi ha fatto un grandissimo regalo”.

Sabrina Salerno: “Fausto Brizzi? Accuse infondate!”

Sabrina Salerno racconta di essersi trovata benissimo sul set del film: “È stato molto divertente interpretare me stessa in una commedia così divertente e che offre anche qualche spunto di riflessione. Oggi la maggior parte di noi si sente morta senza il proprio telefonino: invece farebbe bene a tutti metterlo ogni tanto in modalità aereo per avere più tempo da dedicare alle persone che amiamo”. E sulle accuse nei confronti di Fausto Brizzi confida: “Conoscendo Fausto da tempo – la sua ex fidanzata Giorgia è una delle mie migliori amiche – non ho mai nemmeno immaginato che potesse essere coinvolto in una cosa del genere: infatti le accuse si sono rivelate infondate e lui ne è uscito pulito. Spero che il pubblico volti pagina e torni ad apprezzarlo per il suo talento artistico”. Essendo in tema, si parla ancora di molestie: “In passato tanti uomini ci hanno provato; ma li ho messi a posto, tirando pure qualche schiaffo. Per loro non è stato divertente perché ho fatto emergere la tigre che è in me”. E la TV di oggi? “L’unica cosa che mi piacerebbe fare è la giurata di X Factor”.

