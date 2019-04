Simona Ventura condurrà Pechino Express/ L’annuncio del direttore Carlo Freccero

Carlo Freccero, direttore di Rai 2, ha svelato attraverso il settimanale Oggi, chi condurrà la nuova edizione di Pechino Express: “Simona Ventura è una figura storica di Rai 2… Ho altri progetti per lei che non posso ancora dire. Per Simona c’è Pechino Express, ci sono tante altre cose interessanti. Tanti bei docu-reality”. Termina quindi, dopo sei edizioni, l’avventura di Costantino Della Gherardesca al timone di Pechino Express. Simona Ventura succede per la seconda volta a Costantino un programma dopo aver preso il suo posto anche a The Voice. Dando uno sguardo alla carriera della Ventura ricordiamo che esordì ufficialmente nel 1988 nel quiz di Rai 1 Domani sposi per poi lavorare come praticante giornalista sportiva in alcuni programmi di TMC nei primi anni novanta.

Carlo Freccero annuncia novità

Ritornando alle parole di Freccero rilasciate al settimanale Oggi, il direttore di Rai 2 ha espresso anche il desiderio di riportare alcuni volti nella sua rete dopo Simona Ventura: “Con Santoro non ce l’ho fatta: non è ancora possibile e mi spiace. Fazio? Mi piacerebbe molto riprendermelo, perché insieme abbiamo fatto cose belle. La satira deve rientrare in qualche modo dentro il menu degustazione della generalista e Luttazzi funzionerebbe”. Grandi progetti quelli di Freccero che quindi ha puntato tutto su Simona Ventura per la conduzione di un programma che ha grande seguito. Freccero ha parlato anche della concorrenza, accendendo i riflettori precisamente sulla D’Urso: “Coglie sempre le cose più particolari che avvengono nella periferia del Paese, la guardo e la trovo brava nell’infotainment popolare. Poi, non è il compito che posso affrontare io come servizio pubblico, questo è chiaro”.

