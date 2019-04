Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni Vs Alda d’Eusanio/ “Federica dovevi esserci tu!”

L’Isola dei Famosi è finita ma a quanto pare i naufraghi di questa edizione 2019 non dimenticano quello che è successo, anzi. Se da una parte Marina La Rosa continua ad essere contro Soleil Sorge e Riccardo Fogli, dall’altra ci sono proprio Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni contro Alda d’Eusanio. Quello che è successo durante l’Isola, le frecciatine dell’opinionista e le discussioni con Veronica Maccarone e Nicoletta Larini, non sono state dimenticate dai due naufraghi che oggi, ospiti a Mattino 5, non perdono occasione per fare smorfie e rispondere a tutto quello che la d’Eusanio ha detto. Il discorso è partito proprio a cominciare dal famoso momento in cui Nicoletta Larini ha avuto modo di abbracciare il suo Stefano Bettarini sull’Isola. Quest’ultimo ancora prima di rivedere quella scena ha iniziato dicendo: “Ti devo dire la verità, mi aspettavo un emozionale diverso, i commenti che ho sentito dallo studio non mi hanno coinvolto, mi aspettavo una cosa più rispettosa. Commenti e battutine, non voglio polemizzare, però io che l’ho vissuta mi aspettavo una cosa diversa. Te l’avresti gestita un po’ meglio”.

LA FRECCIATINA DI STEFANO BETTARINI E KASPAR CAPPARONI AD ALDA D’EUSANIO E ALLA MARCUZZI

Il riferimento in questo caso non è solo ad Alda d’Eusanio ma anche ad Alessia Marcuzzi visto che Bettarini parla di Federica Panicucci come possibile padrona di casa del reality. A metterci il carico poi tocca proprio al suo compagno di pesca ovvero Kaspar Capparoni che sempre parlando di quel momento, dice che si sarebbe aspettato qualcosa di diverso e che quello che è successo non è stato davvero il top soprattutto per lui che di televisione ne ha fatto e sa bene come funzionano certe cose: “Un emozionale vuol dire che deve emozionare le persone se no che lo fai a fare, si poteva fare una soap su questo evento, con commenti, gente, li avrei fatti trovare in un momento più intimo, ma sentire questi commenti così banali… è televisione, io ne ho fatta per 36 anni, ma io stesso ho detto ‘ma perché?’ mi è venuto spontaneo abbracciarli“. Secondo Bettarini volevano “giocare su qualcosa che per noi aveva un grande valore”, l’Isola dei Famosi non è un gioco, è un’avventura “e ci sono in gioco i sentimenti delle persone”. Ecco il video del momento:

"E' un errore chiamarlo gioco, questa è un'avventura perché ci sono in gioco i sentimenti delle persone"

Kaspar Capparoni a #Mattino5 sull'esperienza all'#Isola pic.twitter.com/nFWyso9Jeg — Mattino5 (@mattino5) April 10, 2019





