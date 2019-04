Uomini e Donne/ Ex dama contro Maria De Filippi: “È una donna fredda!” (Trono Over)

A mesi dal suo addio a Uomini e Donne, Angela Di Iorio torna a parlare del programma, di Beniamino e di Maria De Filippi. La dama ha lasciato lo studio del trono Over dopo molteplici scontri con Tina Cipollari e Gianni Sperti ma, soprattutto, per il comportamento avuto da Benny nei suoi confronti. “O me o lui” è stato poi l’ultimatum della dama a Maria De Filippi che, chiaramente, non ha accettato. E oggi sono proprio per la conduttrice di Uomini e Donne le parole di Angela più dure. Secondo l’ex dama del trono Over, la conduttrice non aveva alcuna simpatia nei suoi confronti e, anzi, le avrebbe fatto più di una scortesia. Angela Di Iorio lo ammette nel corso di un’intervista rilasciata al portale web Datasistemi.net, dove le accuse maggiori sono tutte per la De Filippi.

“MARIA DE FILIPPI? NON POSSIAMO NEANCHE TOCCARLA”

“Io lo dicevo alla redazione, ma sono antipatica a Maria.” dichiara Angela Di Iorio nel corso dell’intervista. Poi aggiunge: “Ce l’ho sempre avuta contro. Maria io me la sono sempre vista contro, io piangevo e loro ridevano.” L’ex dama del trono Over di Uomini e Donne continua nelle sue accuse: “Io a Maria la stimavo così tanto come donna, la vedevo alla nostra portata, seduta sulle scale con i jeans. Invece no è molto fredda, è distaccata, non possiamo toccarla o salutarla, dobbiamo alzare la mano durante la puntata, se vogliamo parlare. – così conclude raccontando un episodio capitato dietro le quinte che non le è affatto piciuto – Una volta le dissi: “Mi dai un bacio”, ma lei rispose: “No la prossima volta”. Questo mi ha ferita molto.”

