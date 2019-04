Uomini e Donne/ Giulia Cavaglià elimina Giulio? Problemi in arrivo (Trono Classico)

Potrebbe già avere una preferenza netta Giulia Cavaglià nello studio di Uomini e Donne. Per molti telespettatori del trono classico, la tronista è davvero molto presa da Manuel Galiano, soprattutto dopo gli ultimi comportamenti avuti da Giulio Raselli. Dopo una partenza molto forte, Giulia e Giulio hanno avuto una forte battuta d’arresto e tutto a causa di alcuni comportamenti non proprio chiari del corteggiatore. Sensazioni che Giulia ha confermato in una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. “È vero che non ho mai fatto mistero che mi piacesse, ma il percorso é molto lungo.” ha esordito la Cavaglià parlando di Giulio Raselli. “Lo sto conoscendo e dopo le nostre esterne inizio a pensare che il suo carattere non si sposi bene con il mio.”

GIULIA DICE ADDIO A GIULIO RASELLI?

Sono molti i dubbi di Giulia Cavaglià su Giulio Raselli che non ha mostrato un cenno di gelosia neppure di fronte al possibile bacio col rivale Manuel a Uomini e Donne. La tronista ha infatti ammesso: “Risponde a tono dimenticandosi il rispetto, non ha reazioni naturali. Ha un atteggiamento un po’ troppo aggressivo anche nel chiedermi le cose. Sembra quasi che, quando stiamo insieme, sia lì pronto per segnarmi i voti in pagella.” E se questo all’inizio le è parso come un sintomo di sicurezza, successivamente è diventato per lei un limite. “Qualcosa forse sta cambiando. – ammette ancora Giulia, che conclude – Sicuramente penso che avrei dovuto rispondergli molto più a tono quando mi ha risposto mancandomi di rispetto. A dir la verità, in puntata, dovrei dire molte più cose, anche in tante aftre circostanze. . .».

