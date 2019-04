Walter Nudo malore/ Operato d’urgenza a Milano dopo due ischemie al cervello

Walter Nudo sta rientrando in Italia per essere operato d’urgenza a Milano dopo essere stato colpito nelle scorse ore da due ischemie al lato sinistro del cervello legate ad un problema al cuore. Ne dà notizia l’Ansa citando la Nudofamily, una fanpage che lo supporta. ”Walter si trovava in un ristorante a Los Angeles per un appuntamento di lavoro – spiega una nota diffusa dalla fanpage-, quando ha avuto un malore. E’ stato trasportato di urgenza all’ospedale più vicino a Beverly Hills. La risonanza magnetica ha riscontrato che Walter ha avuto due piccole ischemie sul lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore! Con il permesso dei dottori, ha preso il primo aereo e in questo momento sta rientrando in Italia dove lo aspettano all’Ospedale Monzino di Milano per l’intervento!”. Nella nota si legge, inoltre, come Walter Nudo, dopo essersi eggermente ripreso dal malore, abbia rassicurato tutti raccomandandosi di stare tranquilli.

WALTER NUDO MAORE: ANDREA MAINARDI RASSICURA I FANS

Nelle prossime ore, dunque, Walter Nudo rientrerà in Italia con il permesso dei dottori americani per essere operato e ricevere l’affetto delle persone a lui care. Sul suo profilo e su quello dei figli tutto tace, ma a rassicurare i fans nelle scorse ore è stato Andrea Mainardi. Lo chef che, nella casa del Grande Fratello Vip è stato il migliore amico di Walter, con una storia pubblicata su Instagram, ha fatto sapere di averlo sentito. “Ho sentito il nostro Walter Nudo: ha detto di non preoccuparsi e che adesso sta meglio! Forza amico mio, siamo tutti con te!”, ha fatto sapere lo chef che, in questi mesi, è sempre rimasto in contatto con Nudo. Tanti i messaggi degli ex gieffini che hanno augurato una pronta guarigione a Walter: da Benedetta Mazza alle Donatella fino a Stefano Sala e Francesco Monte. Tutti si augurano di rivedere presto il vincitore per poter trascorrere una piacevole serata con lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA