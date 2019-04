ALESSANDRO CATTELAN/ Video, “Con Jimmy Fallon ci siamo trovati” (EPPC a Teatro)

Alessandro Cattelan torna da giovedì 11 aprile 2019 alla guida della nuova edizione di “E poi c’è Cattelan a teatro“, il talk show di successo trasmesso in prima serata su Sky Uno. Si tratta di un ritorno per il conduttore pronto a far divertire e riflettere con EPPC, uno show fatto su misura che vede partecipare grandi personaggi del mondo della televisione, della musica, ma anche della politica. Per la nuova edizione Cattelan ha in serbo tantissime sorprese e dalle pagine di Vanity Fair ha raccontato: “in queste foto sono doppio, e la cosa mi corrisponde: dentro ho una lotta tra una parte di me che lavora per il pubblico, e un’altra che lavora per quello che voglio io. Lo sforzo è tirarne fuori qualcosa che funzioni”.

Alessandro Cattelan: “non voglio essere famoso”

Alla vigilia della partenza di EPPC a Teatro, Alessandro Cattelan si è raccontato a ruota libera. Dopo la conduzione di X Factor, Cattelan si divide tra il piccolo schermo, ma anche la radio dove presenta “Catteland” su Radio Deejay: “mi sento totalmente me stesso” dice e precisa: “attenzione, questa non è televisione o radio, è me. Se ti sto sulle palle, cambia canale”. Una cosa è certa, Cattelan non vuole piacere a tutti e a tutti i costi: “non mi conoscono tutti, ma quelli che mi guardano, mi apprezzano davvero. E questa è una cosa che ho sempre cercato. Io non voglio essere famoso, voglio che chi mi segue impazzisca per quello che faccio”. Il conduttore, infatti, non nasconde di essere odiato da pochi: “ho pochissimi haters, è davvero raro che qualcuno mi scriva per insultarmi, ma tutte le volte che succede, vado a vedere i loro profili e scopro che sono juventini. Ovviamente sto scherzando”.

“Fallon? Si è creato un bel clima”

Tra gli ospiti della nuova edizione di EPPC a Teatro merita una menzione particolare Jimmy Fallon: “l’aveva messo in una lista di desiderata” racconta Alessandro Cattelan. L’incontro è stato bello come ha raccontato il conduttore: “con gli americani devi stare attento ai dettagli. È stato molto semplice ed è una cosa che uno non sia aspetta”. Parlando dell’incontro ha rivelato: “siamo stati accolti dal gruppo del Tonight Show, quindi ho incontrato Jimmy che mi ha chiesto cosa avessi in mente. Ci siamo trovati”. Un incontro che il conduttore desiderava da tempo e con Jimmy Fallon si è instaurato da subito un bel clima.





