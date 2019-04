Amici 2019/ Giordana lancia la sfida a Tish: svelati gli ospiti del terzo serale

Ad Amici 2019 è ormai guerra aperta tra Giordana della squadra bianca e Tish della squadra blu. Tra le due cantanti non corre buon sangue e la cantante della squadra di Ricky Martin non fa nulla per nascoderlo. Nelle casette tiene banco la proposta di Loredana Bertè che, non essendo d’accordo sulle modalità di voto dei professori che, nella scorsa puntata hanno eliminato Ludovica, ha avanzato la proposta di escuderli dal voto, convinti che abbiano causato l’eliminazione di Ludovica per salvare Jefeo. Quest’ultimo, sentendosi messo in discussione, ha deciso di mettersi in sfida avanzando una proposta ai compagni, ma anche alla produzione. Dall’altra parte, però, anche Giordana ha colto al volo l’occasione per sfidare Tish con l’obiettivo di eliminara dal talent e scatenando la rabbia non solo della cantante dei blu, ma anche di Valentina che ha accusato la cantante dei bianchi di mania di protagonismo.

AMICI 2019: GIORDANA CONTRO TISH

In vista del terzo serale di Amici 2019 nel corso del quale gli allievi duetteranno con Ornella Vanoni e Il Volo, Giordana vorrebbe sfidare Tish in una sfida diretta per decretare chi, tra le due, sia la migiore. Una proposta che non è piaciuta affatto ai ragazzi della squadra blu, sempre più avvelenati nei confronti della cantante dei bianchi. Contemporaneamente, Jefeo vorrebbe avere l’occasione di sfidare Alvis. “Se la squadra Blu perde, io mi propongo al posto di Alberto e due sono le cose: se la proposta di Alvis dovesse venire accettata, facciamo una sfida senza auto-tune e una in cui cantiamo il nostro inedito. Oppure potrebbero scegliere i professori con chi mi devo sfidare”, è la proposta di Jefeo. Tra quella del cantante della squadra blu e quella di Giordana, quale proposta sarà presa in considerazione? Chi, dunque, tra tutti i ragazzi finirà in sfida? A detta del pubblico, tutti rischiano tranne Alberto Urso che molti considerano già vincitore.

