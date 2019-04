Andrea Dal Corso e Teresa Langella/ Scelta a Uomini e Donne: petali rossi in studio!

Petali rossi nella nuova puntata del trono Classico di Uomini e Donne. Sono quelli che Teresa Langella tanto desiderava e che finalmente cadranno per lei e Andrea Dal Corso. Oggi l’ex tronista e il corteggiatore che al castello le ha detto “no” tornano in studio ma come una coppia e sono pronti ad annunciarlo all’Italia intera. “Nella mia vita ho sempre cercato la semplicità e il fuoco e sono due cose che ho trovato in lei e che mi ha fatto provare in questi giorni.” sono le parole di Andrea a Uomini e Donne, seguite da quelle di Teresa “Sono tanto tanto felice”. Teresa e Andrea stanno davvero insieme, coronando un sogno che fino ad alcune settimane fa sembrava essere impossibile da realizzare. Da questa registrazione sono passati alcuni giorni e le cose vanno sempre meglio.

ANDREA E TERESA DOPO LA SCELTA: DICHIARAZIONI D’AMORE

Chi segue la coppia anche su Instagram saprà, infatti, che Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono poi partiti per un breve viaggio d’amore. Volati a Venezia, i due hanno trascorso alcuni giorni romantici insieme, testimoniando il tutto sui social. Andrea e Teresa vivono ancora lontani ma si vedono spesso, spostandosi ogni volta che è possibile. Ed è proprio pochi giorni fa che sono anche arrivate le prime dichiarazioni d’amore: prima quella di Andrea, scritta su di uno specchio alla fine di un messaggio romantico per la sua Terry; poi quella di Teresa. Oggi, nello studio di Uomini e Donne, tuttavia non mancheranno critiche e sospetti, soprattutto su Andrea Dal Corso da parte di Gianni Sperti.

