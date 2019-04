Ascolti TV 10 aprile/ Live, Non è la d’Urso: Carmelita “segna” contro la Juventus

Eccoci, puntuali come sempre, con il nostro appuntamento dedicato agli ascolti TV di mercoledì 10 aprile 2019. Come è andato il quinto appuntamento con Live – Non è la d’Urso? Ieri la nostra ruspante Carmelita, ha confezionato una puntata croccantissima, piena di colpi di scena e litigi anche inaspettati. Ha destato ancora molto fastidio e creato polemiche, il pacchiano matrimonio di Tony Colombo con Tina Rispoli e per questo motivo, i due si sono scontrati in studio con il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli. La conduttrice infatti, vista la piega del talk, ha dovuto interrompere brutalmente il collegamento. Spazio poi per le misteriose nozze di Pamela Prati: esisterà oppure no il fantomatico Marco Caltagirone che presto sposerà? Poi Nina Moric di fronte all’uno contro tutti, si è scagliata contro Karina Cascella, creando un siparietto frizzantissimo. Di seguito, Asia Argento ha polemizzato con Barbarella, per via di una fotografia della figlia, mandata in onda non pixellata (nonostante pare ci fosse stata l’autorizzazione di Morgan). Come sempre accade al mercoledì, Non è la d’Urso si è dovuto scontrare con il calcio, in onda su Rai1, vediamo in dettaglio cosa è realmente accaduto con i dati auditel.

Ascolti TV, Live – Non è la d’Urso continua a stupire

La quinta puntata di Live – Non è la d’Urso, ha concluso con 2.369.000 telespettatori (13,2% di share). Leggermente in calo rispetto al quarto appuntamento che si era portato a casa più di un punto di share posizionandosi al 14,1%. Nel frattempo, per quanto riguarda gli altri ascolti TV di ieri, mercoledì 10 aprile 2019, la partita di calcio su Rai1 ha totalizzato 7.993.000 telespettatori ed il 30% di share; non decolla Il Molo Rosso su Rai2 con 1.178.000 telespettatori ed il 4,7% di share. Conclude la terza rete, con il buon risultato di Federica Sciarelli e Chi l’ha visto con 2.065.000 telespettatori pari ad una share del 9,2%. Tornando a Mediaset, su Rete 4, Frode, ha totalizzato 1.032.000 telespettatori ed il 4,4% di share, mentre quello su Italia 1, Alice In Wonderland, ha concluso con 1.206.000 telespettatori ed il 5,1% di share.

Eccovi, gli ascolti TV delle altre puntate di Live – Non è la d’Urso (grazie al buon Fabiano di BitchyF):

1^ puntata: 2.796.000 telespettatori (17,1% di share)

2^ puntata: 2.331.000 telespettatori (14% di share)

3^ puntata: 2.140.000 telespettatori (13,2% di share)

4^ puntata: 2.515.000 telespettatori (14,1% di share)

5^ puntata: 2.369.000 telespettatori (13,2% di share)



