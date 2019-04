Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Uscita notturna con Santiago mentre Jeremias…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più. La coppia è ormai tornata insieme anche se l’annuncio ufficiale non c’è stato. A confermare tutte e voci, però, ci ha pensato Jeremias Rodriguez che, ai microfoni di Verissimo, ha annunciato il ritorno di fiamma tra la sorella e il bel napoletano che si sono ritrovati dopo più di tre anni dalla separazione anche se il divorzio non è mai arrivato. Felici e sereni di poter dare al figlio Santiago che ha da poco compiuto sei anni la famiglia unita che hanno avuto entrambi, Stefano e Belen si sono anche concessi un’uscita notturna con il loro ometto come testimoniano alcuni scatti pubblicati dal settimanae Diva e Donna. Dopo una serata in famiglia, Belen, Stefano e Santiago sono stati beccati tutti insieme dai paparazzi che non hanno perso occasione per immortalare il bel momento.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: Jeremias stuzzica il cognato

Non servono parole a Belen Rodriguez e Stefano De Martino per confermare il gossip esploso nelle ultime settimane. I baci immortalati dai paparazzi e i gesti come quello di indossare nuovamente la fede valgono più di mille parole. A confermare la ritrovata serenità in famiglia è anche lo scambio di battute sui social tra il conduttore di Made in Sud e Jeremias Rodriguez, il fratello della showgirl argentina che si è detto molto felice per la decisione di Stefano e Belen di tornare insieme. “La bellezza salverà il mondo”, ha scritto Stefano sotto una delle ultime foto pubblicate su Instagram. Jeremias che, finora, aveva evitato di commentare sui social, si è lasciato andare scrivendo un commento sotto la foto del cognato che testimonia come, ormai, tutto sia tornato alla normalità di quache anno fa. “Speriamo non solo quello”, ha risposto Jeremias a cui Stefano ha repicato con una serie di faccine.

Visualizza questo post su Instagram La bellezza salverà il mondo. Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: Apr 8, 2019 at 9:29 PDT





