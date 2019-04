Cristian Imparato Vs Karina Cascella: “Str*nza cornutazza”/ Video: lei replica così..

Solo pochi giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello 16 eppure sono già tante le cose accadute. A distinguersi sin dall’inizio Cristian Imparato, che ha mostrato di avere un carattere forte e molto schietto. E nelle ultime ore è proprio di lui che si parla in merito ad alcune affermazioni fatte su Karina Cascella. In Casa, Gennaro Lillio sta parlando con Imparato proprio della nota opinionista di Barbara d’Urso, ammettendo di trovarla una donna tosta e molto forte. Cristian replica con parole che a molti sono parse essere un grave insulto: “Si, Karina l’ho conosciuta… è una grande str**a, cornutazza napoletana…” Parole che non sono passate inosservate e che hanno anzi portato molti telespettatori a riportarle, con tanto di video, alla diretta interessata.

Karina Cascella replica alle parole di Cristian Imparato

Karina Cascella e Cristian Imparato si sono conosciuti nei vari salotti di Barbara d’Urso. A Domenica Live o a Pomeriggio 5 come a Live – Non è la d’Urso, si è parlato spesso di chirurgia plastica e più volte si è sospettato che Imparato avesse fatto dei ritocchini, in primis alle labbra. Ipotesi che è sempre stata fortemente negata dall’ex bambino prodigio di Io Canto. Eppure proprio la Cascella è tra coloro che continuano a non credere alla versione di Cristian. Di fronte alle parole dette dal cantante al Grande Fratello 16, la Cascella però non si arrabbia e anzi, sui social scrive: “Ma no, era un modo di dire, sicuramente non elegante, ma non era dispregiativo. Ho visto il video”. Oggi Karina è tra gli ospiti di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e approfondirà l’argomento.

Cristian che parla di Karina dicendo “stronza, cornutazza” CAFFEUCCIO ALLERT #gf16 pic.twitter.com/VYPiULH5bz — Antonio🌈🌹 (@Antonio98x) 9 aprile 2019





