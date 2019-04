Elena Santarelli troppo magra?/ Foto, il web: “se fai ancora plin plin sparisci”

Elena Santarelli è troppo magra? E’ bastata una foto pubblicata da Sonia Bruganelli su Instagram per scatenare i commenti del web. La moglie di Paolo Bonolis, sempre molto attiva sui social, ha condiviso uno scatto in cui la bella Elena si gode un momento di relax con l’amica. “Quando chiedi una rocchetta e ti portano direttamente la testimonia“, scrive la Bruganelli tirando fuori il suo lato ironico. Qualcuno, però, più che cogliere la battuta della moglie di Paolo Bonolis si è soffermato su Elena che si mostra in tenuta casual, con i capelli raccolti in una coda di cavallo e con degli occhiali da sole. Sempre bellissima e sorridente, la Santarelli è finita, tuttavia, nel mirino degli haters che l’hanno accusata di essere troppo magra non risparmiandole pesanti critiche.

Elena Santarelli: “3 secondi e parte il countdown del sei troppo magra”

Elena Santarelli condivide sui social parte della sua vita. Puntualmente, però, accanto ai messaggi di stima e affetto, arrivano anche critiche e offese. La foto pubblicata da Sonia Bruganelli, assolutamente normale, ha scatenato i followers che si sono detti preoccupati per lei non risparmiandole, però, pesanti critiche. “Mamma mia è scheletrica, un panino ogni tanto” – scrive qualcuno mentre un altro, facendo riferimento alla bottiglia d’acqua Rocchetta presente sul tavolo, aggiunge – “se fai ancora plin plin sparisci”. Un’atra, invece, ha sottolineato: “senza il supporto del trucco e un bel vestito mostra tutta la sofferenza“. I commenti degli utenti non sono passati inosservati ad Elena Santarei che ha deciso di rispondere: “Io e Sonia abbiamo detto, tempo 3 secondi e si parte con il countdown del “ sei troppo magra “ tranquilla” . Elena, dunque, non perde la sua ironia e ai soliti commenti risponde con schiettezza, ma anche con un sorriso.





