Erica Piamonte è bisex/ Video, “mi garbano uomini e donne, ma…” (Grande Fratello 16)

A distanza di pochi giorni dall’esordio della sedicesima edizione del Grande Fratello, è tempo di nuovo coming out. Dopo quello di Cristian Imparato, arriva ora quello di una concorrente, Erica Piamonte. La giovane gieffina, come riporta il sito BitchyF, nella giornata di ieri mentre si trovava nel Camping Carmelita, avrebbe risposto apertamente ad alcune domande durante un gioco che coinvolgeva anche altri suoi compagni di avventura tra cui Audrey Chabloz e Daniele Dal Moro. In quell’occasione ha asserito senza alcun indugio di provare attrazione sia per gli uomini che per le donne ma con una precisazione: “A me garbano uomini e donne. Però ho una visione tradizionalista, cioè se mi immagino fidanzata mi immagino fidanzata con un uomo, però a me piacciono anche le donne. So però che comunque la mia famiglia sarà con un uomo, le donne mi piacciono e basta”, ha spiegato. Il secondo coming out arriva esattamente a distanza di un giorno rispetto a quello dell’ex trionfatore di Io Canto che, a domanda diretta di Kikò Nalli aveva risposto in modo altrettanto inequivocabile.

ERICA PIAMONTE, IL SUO COMING OUT

Il coming out di Erica Piamonte ha subito scatenato la replica divertita di Daniele: “Beate te, ne hai di più!”, ha commentato, dopo la confessione della gieffina in merito alla sua bisessualità (sebbene un po’ confusa). “Abbiamo sbagliato quindi domanda con te, quella giusta è ‘Quale ragazza ti piace di più della casa?”, ha quindi aggiunto puntando ancora sull’ironia. La giovane fiorentina, intanto, da ieri sera insieme a Audrey è salita in Casa con gli altri ragazzi con i quali avrà modo di legare e, chissà, magari anche trovare la sua anima gemella. Il suo coming out intanto sta facendo subito discutere in quanto riflette, al momento, proprio quanto predetto da Cristiano Malgioglio nel corso della prima puntata del Grande Fratello 16 parlando della presenza nella casa di “tre gay e mezzo”. Poco alla volta, dunque, le sue dichiarazioni si stanno rivelando sempre più veritiere. Chi sarà il prossimo?

