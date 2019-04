Escape Plan – Fuga dall’inferno/ Su Rai 2 il film con Sylvester Stallone (11 aprile)

Questa sera, giovedì 11 aprile, su Rai 2 alle ore 21,20 va in onda il film Escape Plan – fuga dall’inferno diretto da Chesley Sullenberger e con protagonisti Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Una pellicola molto travagliata, interamente girata negli Stati Uniti d’America ha subito in corso di registrazione davvero molti cambiamenti a partire dalla regia sino agli attori che pare non siano sempre stati dall’idea quelli che poi han fatto parte del cast, anche se poi il reale successo è proprio stato decretato dalla coppia di protagonisti. Il film è stato distribuito dalla 01 Distribution nel 2013 ed ancora adesso è un film molto seguito, questo thriller è davvero perfetto per chi ama le pellicole che lasciano con il fiato sospeso. Clicca qui per il trailer

Escape Plan – fuga dall’inferno, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Escape Plan – fuga dall’inferno. Ray lavora per un’azienda che si occupa della sicurezza nei carceri. In pratica lui ha il compito di intrufolarsi tra i vari detenuti e provare ad uscire senza farsi prendere, questo serve all’azienda per comprendere se tutti i sistemi di sicurezza possono essere abbastanza. Un giorno gli viene data la missione di entrare in un carcere di massima sicurezza che viene denominata la tomba. Naturalmente accetta, anche perché come in tutte le sue missioni gli viene detto che un complice dall’esterno sarà pronto come sempre ad aiutarlo se dovesse avere problemi di inserimento tra i detenuti ed è per lui la sicurezza di avere qualcuno che possa andare a liberarlo e farlo uscire. Appena entra nel carcere Tomba capisce che qualcosa non è come nelle altre missioni, non riesce infatti a trovare la persona che in teoria dovrebbe essere a conoscenza della sua presenza. Capisce di essere solo ed aver subito qualche macchinazione dall’alto. Riesce ad allearsi con un detenuto che è in cella con lui e comprende che la struttura è costruita su una vecchia nave petroliera e iniziano a cercare il modo migliore per fuggire. Ormai la sua missione è quella anche di comprendere chi sopra di lui abbia dato l’incarico di farlo sparire. In effetti al di fuori del carcere viene dichiarato disperso e nessuno sospetta che lui si trovi all’interno della Tomba. Con mille disavventure, con colpi di scena che spesso lasciano con il fiao sospeso i due riescono a studiare il piano per evadere. Il momento più accattivante del film è proprio quello della fuga dalle guardie e soprattutto nei vari momenti in cui sono ad un passo dall’essere ripresi perché si sono trovati a dover affrontare delle difficoltà che non avevano messo in conto essendo che non sapevano esattamente quale fosse la reale situazione fuori dalle mura del carcere infatti anche in questo l’uomo era stato addestrato senza avere le reali condizioni. Per fortuna riesce a liberarsi ed a comprendere chi ha macchinato contro di lui tutto quello che è realmente successo, era scomodo ai piani alti e il film ha un finale ancora aperto perché non si capisce che fine facciano sia lui che il suo compagno di cella.

Il trailer del film





