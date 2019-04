Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti/ “Festeggiamo l’amore tutti i giorni”

Dal 2012, Francesca Vaccaro è la moglie di Carlo Conti. Sposati da sette anni e genitori felici di Matteo, nato cinque anni fa, il conduttore toscano e la sua dolce metà, formano una delle coppie più discrete del mondo dello spettacolo. Sui social, però, Francesca Vaccaro si lascia spesso andare a splendide dichiarazioni d’amore nei confronti del marito con cui ha ricevuto il dono più belo che la vita potesse farle, la nascita del loro bambino. Felice, serena e innamorata, oltre ad aver fatto pubblicamente gli auguri al marito per il giorno del compleanno, Francesca Vaccaro, in occasione del giorno di San Valentino, ha pubblicato una foto delle sue mani intrecciate a quelle di Conti e del figlio scrivendo: “San Valentino per noi è tutti i giorni!!!!”. Una splendida dichiarazione d’amore molto apprezzata dai fans che non perdono occasione per dimostrare anche a Francesca Vaccaro l’affetto che nutrono nei confronti di Conti.

FRANCESCA VACCARO, L’AMORE DI CARLO CONTI: “L’HO RIPRESA AL VOLO”

Carlo Conti, in una recente intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, ha spiegato quanto sia fortunato ad avere accanto una donna come Francesca Vaccaro: “La prima cosa fantastica è aver ripreso al volo mia moglie Francesca dopo tanti tira e molla, la seconda è quella di aver messo su famiglia che per me rappresenta la base di tutto” – ha spiegato il conduttore toscano che si dichiara totalmente innamorato della moglie e del figlio – “Matteo si chiama così perché vuol dire dono di Dio, lo considero un dono di Dio. E’ stato lo spettacolo più bello che abbia mai fatto”. Una coppia unita, dunque, quella di Carlo Conti e Francesca Vaccaro che, recentemente, prima del ritorno in tv del conduttore alla guida della nuova edizione de La Corrida si sono concessi anche una splendida vacanza. Dopo la morte dell’amico Fabrizio Frizzi, infatti, Conti si è ripromesso di mettere al primo posto la famiglia dedicando così la maggior parte del tempo a sua disposizione alla moglie e al figlio.





