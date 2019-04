Giorgia Kintli/ Chi è la corteggiatrice di Andrea Zelletta? (Uomini e donne)

Bella come il sole, giovane e piena di followers, la bella Giorgia Kintli è la nuova corteggiatrice di Andrea Zelletta pronto a portarla fuori nonostante la sua scelta sia ormai all’orizzonte. Nata a Sanremo il 7 settembre 1995, la bella corteggiatrici ha italo-ungheresi e nelle sue vene scorre sangue meridionale, un perfetto mix che ha messo ko già il tronista non solo pronto a portarla fuori ma anche disposto a baciarla se lei non lo farà per prima. Sui profili social non mancano le sue foto tra sfilate e scatti posati che hanno fatto girare la testa ai follower (12 mila) che la seguono prima del suo arrivo a Uomini e donne e che lo fanno adesso ancor con più facilità. Tra le sue passioni ci sono gli amici, gli animali e il mare, ma anche lo studio, visto che proprio qualche anno fa si è diplomata al Liceo Scientifico “Cassini” di Genova con buoni voti, e la moda.

GIORGIA KINTLI VINCERA’ SULLA CONCORRENZA?

Sullo sfondo rimane la sua famiglia. Giorgia Kintli ha due fratelli e lavora nel negozio all’ingrosso di abbigliamento gestito proprio dai suoi genitori. Alle spalle ci sono due storie d’amore importanti e una di queste è quella con Pietro Rondoni, tennista di Vercelli. Da oltre un anno è single ed è sempre più meno propensa a buttarsi a capofitto nei sentimenti visto che adesso sa quello che vuole, che sia proprio Andrea Zelletta il suo ideale di uomo? Proprio il tronista l’ha subito portata in esterna trovandola bella e fine e lo stesso ha fatto lei dicendosi piacevolmente colpita dal fisico di Andrea Zelletta nonostante fosse a Uomini e donne per un appuntamento al buio. Cos’altro succederà tra i due?

