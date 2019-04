Giulio Golia, cosa è successo: morta sua madre/ Lutto a Le Iene: “Momento difficile”

Grave lutto per Giulio Golia: è morta sua madre. L’inviato de “Le Iene” ha rotto il silenzio e spiegato il motivo della sua assenza a “Le Iene” nella puntata di domenica scorso. In un post su Instagram ha ringraziato chi in questi giorni gli è stato accanto, anche con un semplice messaggio. «Ringrazio infinitamente tutte le persone che mi sono state vicine in questi giorni. Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e trasmesso, anche con un semplice messaggino, in questo momento per me difficile». Al post ha allegato una foto molto tenera di sé in compagnia della mamma scomparsa. «Non ti fai mai una ragione della perdita di un genitore, a qualunque età. Ma soprattutto quando la mamma per tutta la vita ti ha fatto anche da padre, il legame diventa davvero indissolubile», ha aggiunto Giulio Golia. L’inviato aveva fatto preoccupare i suoi fan e i telespettatori de “Le Iene” per la sua assenza. E non aveva aiutato neppure il riserbo, di fronte a cui non si sono fermate neppure le indiscrezioni di social e web.

GIULIO GOLIA, LUTTO A LE IENE: È MORTA SUA MADRE

Nel post pubblicato su Instagram per annunciare la morte di sua madre, Giulio Golia ha anche lanciato un messaggio ai follower. «Godetevi sempre i vostri genitori, stateci insieme, coccolateli e fatevi coccolare finché potete, anche se a volte vi fanno arrabbiare, perché poi vi mancheranno più di quanto possiate pensare», ha scritto l’inviato de “Le Iene”. Il post si conclude così: «Con affetto Giulio #grazie». Quello stesso affetto che gli è stato dimostrato dai tanti fan che gli hanno dedicato un pensiero in un momento «doloroso», come lo aveva giustamente definito Matteo Viviani domenica. Il cantante Nino D’Angelo ha subito commentato il post scrivendogli «Ti voglio bene», mentre la collega Roberta Rei gli ha dedicato un cuore per dimostrare la sua vicinanza in un momento così difficile. A loro si aggiungono i tantissimi commenti dei follower che gli hanno espresso le loro condoglianze e gli hanno confermato vicinanza in questo momento così delicato.





