Grande Fratello 2019/ Cristian Imparato svela cosa succede negli show della D’Urso

Le cose nella Casa del Grande Fratello 2019, sono già più movimentate del previsto. Tanti i segreti che i concorrenti hanno svelato a favore di camera, dalla malattia di Valentina Vignali e Michael Terlizzi, alle problematiche paterne di Gennaro e Mila Suarez, fino al sereno coming out del giovane Cristian Imparato. Nel frattempo, è nato anche un importante feeling proprio tra Mila e Gennaro tanto che Kikò Nalli, li ha consacrati come prima coppia del reality show. In queste ore intanto, l’ex fidanzata di Alex Belli, ha regalato al pubblico il primo topless nella Casa. Intorno alle 20.20, come ha fatto notare Dagospia – la modella marocchina ha deliziato il pubblico mostrando il seno. Orgogliosa del suo decolté Mila lo ha così sfoggiato a favor di telecamere e concorrenti, mettendoli anche in guardia: “Non mi toccate le te*** che me le sono appena rifatte”, ha affermato. Ecco perché, la Suarez, potrebbe già portare numerosi momenti di scompiglio all’interno della residenza più spiata di Cinecittà.

Grande Fratello 2019, le ultimissime dalla Casa

Nel frattempo, tra le altre novità del Grande Fratello 2019, è arrivato il serenissimo coming out di Cristian Imparato che ha confermato la sua omosessualità: “Non ho fatto coming out, però sono gay, sarebbe venuto fuori, però io non l’avrei detto. […] Io non sarei mai andato da nessuna parte a utilizzarla come strategia. Non la trovo d’aiuto. Perché secondo me è un continuo etichettare. Perché tu vai in trasmissione a dire ‘io sono etero?’”. Proprio il vincitore di “Io Canto”, ha avuto già modo di coinvolgere il suo pubblico, tra racconti inediti e spigolosità. Imparato ha infatti svelato cosa succede nel dietro le quinte dei programmi condotti da Barbara d’Urso, parlando molto bene della ruspante conduttrice napoletana. “Possono dire quello che vogliono su Barbara, ma è super professionale e non si ferma mai. Io a 23 anni non potrei fare le cose che fa lei. Quando le telecamere sono spente la vedi entrare, uscire, cambiare i fogli, sistema tutto. Si siede, poi si rialza, non si ferma”.

